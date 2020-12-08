مدير خط نجدة الطفل: الزواج المبكر لا يؤثر فى الطفلة فقط بل على المجتمع كله .. فيديو

قال الدكتور صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للامومة والطفولة، إن هناك طفلة من بين كل 20 طفلة في مصر يحدث لها زواج مبكر، وهو ما يعني أن النسبة تصل إلى 4%، موضحا أن هذه الظاهرة تنحصر في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة وهي ظاهرة لا تؤثر على الطفلة فقط، ولكنها تؤثر على المجتمع .





وأضاف صبري عثمان خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الزواج المبكر يصيب الطفلة بأ ضرار صحية واجتماعية وهو ما يظهر من خلال ارتفاع وفيات الأمهات اللاتي يقمن بالولادة قبل سن 20 سنة وهذا بسبب عدم اكتمال نمو الأم.





وأوضح صبري عثمان ، أن الزواج المبكر يحدث مشاكل كبيرة في زيادة عدد السكان، كما أن الطفلة في مرحلة الزواج المبكر لا تكو ن ضجت عاطفيا حتى تقرر الزواج من عدمه . كمان ضجتعاطفياحتىعدمه





وفي ه ذا الصدد قال ولى أمر فتيات قام بتزويج بناته القاصرات: إننا نعيش في قرية وجميعنا أهل وانا لدي 5 أبناء، مضيفا أن الجهل والفقر سلاح قاتل، وعندما جاء عريس ابنتي الأولى قام بتسهيل كل شيء علي من أمور الزواج.





واستكمل الوالد ، أن جواز الفتاة في القرية التي نعيش فيها تكلفته أقل شيء 150 ألف جنيه، وأنا لا أملك أى دخل غير أنني أعمل باليومية وعندما قام العريس بتوفير أمور الزواج اقتنعت وقمت بالموافقة وقمت بمخالفة القانون وأتممنا الزواج.





في سياق متصل أشار صبري عثمان إلى أنه يوم الأربعاء الماضي ورد بلاغ من إحدى قرى محافظة سوهاج يفيد بأن هناك طفلا عمره 19 سنة تزوج من ابنة عمه، ولم تبلغ من العمر 15 عاما.





وأكد صبري عثمان: أنه بعد التحقق من الواقعة تم عمل محضر في قسم الشرطة المنشأة في محافظة سوهاج وتم استدعاء أولياء أمور الطفلين.





وأوضح صبري عثمان أن أهالي الأطفال وقعوا إقرار بعدم الزواج، مؤكدا أنه عند بحث حالة الاطفال وجد ان الطفل كان متزوج من طفلةأخرى وأنجب منها طفلا.





وتابع أن الطفلة في السن الصغير ليس لديها أي فرصة للنضج من الناحية العاطفية ولا العقلية ولا الاجتماعية.





واستطرد: "ليس لدينا قانون يجرم زواج الأطفال، وأن جميع القوانين ليس بها الا مادتين تتحدث عن الأطفال فقط .