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ارتفاع معدل الانتحار بين الشباب الأمريكي بنسبة 60%

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
ارتفاع معدل الانتحار
ارتفاع معدل الانتحار بين الشباب الأمريكي بنسبة 60٪
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أسماء عبد الحفيظ
 أثار ارتفاع حالات انتحار الشباب الأمريكيين بنسبة 60٪ منذ عام 2007 إلى قلق الخبراء.

وارتفعت حالات الانتحار بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا بنسبة 57٪ من عام 2007 إلى عام 2018 ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مؤلفة التقرير سالي كيرتن من المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ان الزيادة في انتحار الشباب منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ولا توجد منطقة محصنة ونأمل أن تساعد هذه البيانات فى جهود الوقاية.

و شهدت 42 ولاية زيادات ذات دلالة إحصائية بين عامي 2007-2009 و2016-2018. ثمانية منها كانت لها زيادات غير ذات دلالة إحصائية وسجلت 32 ولاية ارتفاعًا بنسبة 30٪ إلى 60٪.
وقفز معدل الانتحار بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا من حوالي 7 لكل 100000 في عام 2007 إلى ما يقرب من 11 لكل 100000 في عام 2018 ، وفقًا لتقرير الإحصاءات الحيوية الوطنية الذي نُشر في 11 سبتمبر.

وقال جوناثان سينجر هو رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الانتحار إن الزيادات في حالات الانتحار في 2007-2009 كانت مدفوعة على الأرجح بالركود ، مما يجعل متوسط ​​الارتفاع في 2016-2018 مفاجئًا بعض الشيء. لكنه لاحظ أن مبيعات الأسلحة زادت خلال تلك الفترة.

واضاف سينغر إن الآباء بحاجة إلى مراقبة العلامات التي تدل على أن أطفالهم منزعجون.

وقال سينجر ، الأستاذ المساعد في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة لويولا في شيكاغو ، "خذ الأمر على محمل الجد".

وتابع ، إذا انسحب الشاب من الأنشطة المعتادة أو تعرض للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي ، فلا ينبغي تجاهله.

واستشهد سينغر ببعض الأماكن التي يمكن الوصول إليها للحصول على المساعدة. من بينها: خط نص الأزمة وخط الحياة الوطني لمنع الانتحار. للشباب المثليين ، وهناك مشروع تريفور بالنسبة لطلاب الجامعات ، وغالبًا ما تتوفر الاستشارة في الحرم الجامعي ، وإذا كنت في الجيش ، فهناك خط أزمة المحاربين القدامى.

ونظرًا لأن الانتحار غالبًا ما يكون متسرعًا ، فإن الحصول على مساعدة فورية يمكن أن ينزع فتيل الدافع لقتل نفسك ، 
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