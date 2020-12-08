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مرأة

طريقة جديدة لعمل أصابع كوسة بالبروكلي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
كوسة
كوسة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة ومبتكرة لعمل أصابع كوسة بالبروكلى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ويناسب أصحاب الدايت.

مقادير أصابع كوسة بالبروكلي:

1 و نصف كوب زهرات بروكلي  مسلوق
بيضة 
نصف كوسة مبشورة
نصف كوب بقسماط 
ربع كوب شيدر مبشورة 
ربع كوب بودرة ثوم 
ملح 
زيت نباتي 

طريقة تحضير أصابع كوسة بالبروكلي:

* يضرب في الكبة البروكلي وملعقة كبيرة زيت والبيضة والكوسة والجبنة وبودرة الثوم والملح والبقسماط

* يقلب الخليط حتى الحصول على خليط مثل العجينة

* يشكل الخليط أصابع ويقلب في البقسماط

* ترص على صينية مفرودة بورق الزبدة

* توضع في فرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالى 20 دقيقة حتى تمام النضج
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