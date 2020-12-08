طريقة جديدة لعمل أصابع كوسة بالبروكلي

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة ومبتكرة لعمل أصابع كوسة بالبروكلى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ويناسب أصحاب الدايت.
مقادير أصابع كوسة بالبروكلي:
1 و نصف كوب زهرات بروكلي مسلوق
بيضة
نصف كوسة مبشورة
نصف كوب بقسماط
ربع كوب شيدر مبشورة
ربع كوب بودرة ثوم
ملح
زيت نباتي
طريقة تحضير أصابع كوسة بالبروكلي:
* يضرب في الكبة البروكلي وملعقة كبيرة زيت والبيضة والكوسة والجبنة وبودرة الثوم والملح والبقسماط
* يقلب الخليط حتى الحصول على خليط مثل العجينة
* يشكل الخليط أصابع ويقلب في البقسماط
* ترص على صينية مفرودة بورق الزبدة
* توضع في فرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالى 20 دقيقة حتى تمام النضج