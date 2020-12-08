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أستاذ اقتصاد: 7 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر .. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
دكتور عمرو سليمان
دكتور عمرو سليمان استاذ الإقتصاد
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محمود محسن
أكد دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، أن فرنسا تعتبر سادس أهم شريك تجاري لمصر، مؤكدا أنه ما زالت الواردات الفرنسية ضعف الصادرات المصرية.

وأضاف سليمان خلال وجوده ضيفا ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن هناك 160 شركة فرنسية تعمل فى مصر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 7 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

وتابع أستاذ الاقتصاد أن هناك قروضا ميسرة ومنحا تم تقديمها من الجانب الفرنسي إلى مصرـ مؤكدا أن مشروع مترو الأنفاق التاريخي الذي نفذته فرنسا في مصر.

وأشار سليمان إلى أن فرنسا من أوائل الدول التى انفتح لها الاقتصاد المصري.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، آن هيد الجو، عمدة باريس، في مقر بلدية باريس. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.

ورحبت عمدة باريس بالرئيس في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، في اطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبري الجارية في مصر وهو الامر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك  فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلي راسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر في العالم، بالإضافة الي تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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