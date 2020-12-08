أستاذ اقتصاد: 7 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر .. فيديو

أكد دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، أن فرنسا تعتبر سادس أهم شريك تجاري لمصر، مؤكدا أنه ما زالت الواردات الفرنسية ضعف الصادرات المصرية.





وأضاف سليمان خلال وجوده ضيفا ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن هناك 160 شركة فرنسية تعمل فى مصر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 7 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر.





وتابع أستاذ الاقتصاد أن هناك قروضا ميسرة ومنحا تم تقديمها من الجانب الفرنسي إلى مصرـ مؤكدا أن مشروع مترو الأنفاق التاريخي الذي نفذته فرنسا في مصر.





وأشار سليمان إلى أن فرنسا من أوائل الدول التى انفتح لها الاقتصاد المصري.



