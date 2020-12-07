السفير محمد حجازي يكشف عن أهم الرسائل التي أكد عليها الرئيس السيسي في فرنسا.. فيديو

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق أن هناك عددا من الرسائل الهامة لزيارة الرئيس السيسي لفرنسا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بدعوة لوقف خطاب الكراهية وعدم الاساءة للاديان.









وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك موقفا قويا لمصر ضد الارهاب الذي تخطى الحدود وضرب حتى اوروبا، مشيرا إلى أن مصر اصبحت حصنا ضد التطرف.









وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق أن الدولة المصرية تواجه تنظيما متطرفا، مؤكدا أنه لديها 55 الف جمعية من جمعيات المجتمع المدنى وفقا للقانون وهى أمة تجاهد من اجل دحر الارهاب .









والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، آن هيد الجو، عمدة باريس، في مقر بلدية باريس.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.



ورحبت عمدة باريس بالرئيس في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، في اطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.



من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية في مصر وهو الأمر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلي رأسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر في العالم، بالإضافة الي تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



