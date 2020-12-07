كاتبة من باريس: زيارة الرئيس السيسي بالغة الأهمية من ناحية الملفات والتوقيت

علقت فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية على زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية "باريس" قائلة: "نحن أمام زيارة هامة من حيث الأهمية ومن حيث التوقيت والملفات خاصة في ظل أحداث متلاحقة تشهد المنطقة والعالم ليس ذلك فقط بل في الداخل الفرنسي وقد تمثل في بعض الأحيان نقاط تماس مع قضايا تخص مصر والمنطقة".
وكشفت في مداخلة عبر تطبيق عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن الزيارة شهدت زخمًا كبيرة وكثافة مضطردة في أجندة أعمال الرئيس السيسي خاصة في ظل كون الدولة الفرنسية دولة مؤسسات سواء مجلس الشيوخ أو عمدة باريس وغيرها من المؤسسات فكل مؤسسة هنا قائمة بذاتها وبالتالي حرصت كل هذه المؤسسات على المشاركة في الزيارة وأن تبدي رأيها .
وأكملت: "الملفات التي طرحت لا تخص فقط مصر والمنطقة لكن قضايا متماسة مع قضايا مهمة تتعلق بالعالم وبقاع كثيرة منه".
وحول ردود الافعال في الصحافة الفرنسية على زيارة الرئيس السيسي لباريس وقمة الايليزيه وردود أفعال الأخوان على منصات التواصل الاجتماعي والهجوم الشرس على ماكرون قالت فابيولا: الإجابة على الإخوان اتضحت اليوم وليس لهم تأثير على الرأي العام الفرنسي .. ومن يتحدث من قبل الإخوان على السوشيال ميديا يتصور وكأنه عالم بكافة الأمور وليته يعطينا إجابة حول سؤال متى ضغطت فرنسا على دول فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ الإجابة: أن فرنسا طول عمرها تحترم ملف حقوق الإنسان وتؤمن به لكنها تحترم خصوصية البلدان وتحرص على تطبيق مبادئها في حقوق الإنسان على نفسها وتريد من الآخرين احترام قوانينها وقواعدها لكنها لا تمارس ذلك على الآخرين بحكم التحالفات والتقارب والعلاقة مع الآخرين".
مؤكدة أن فرنسا تبدي بعض الملاحظات على أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المختلفة لكنها لا تفرضها وهذا هو دستور فرنسا وليست قوانين ماكرون الشخصية.