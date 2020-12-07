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توك شو

كاتبة من باريس: زيارة الرئيس السيسي بالغة الأهمية من ناحية الملفات والتوقيت

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علقت  فابيولا بدوي  الكاتبة الصحفية على  زيارة الرئيس السيسي للعاصمة  الفرنسية  "باريس" قائلة: "نحن أمام زيارة هامة من حيث الأهمية ومن حيث التوقيت والملفات خاصة في ظل أحداث متلاحقة تشهد المنطقة والعالم ليس ذلك فقط بل في الداخل الفرنسي وقد  تمثل في بعض الأحيان نقاط تماس مع قضايا تخص مصر والمنطقة".

وكشفت في مداخلة عبر تطبيق عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن الزيارة شهدت زخمًا كبيرة وكثافة مضطردة في أجندة أعمال الرئيس السيسي  خاصة في ظل كون الدولة الفرنسية دولة مؤسسات سواء  مجلس الشيوخ أو عمدة باريس وغيرها من المؤسسات فكل مؤسسة هنا قائمة بذاتها وبالتالي حرصت  كل هذه المؤسسات على المشاركة في الزيارة وأن تبدي رأيها .

وأكملت: "الملفات التي طرحت لا تخص فقط مصر والمنطقة لكن قضايا متماسة مع  قضايا مهمة تتعلق بالعالم وبقاع كثيرة منه".

وحول ردود الافعال في الصحافة الفرنسية على زيارة الرئيس السيسي لباريس وقمة الايليزيه  وردود أفعال  الأخوان على  منصات التواصل الاجتماعي والهجوم الشرس على ماكرون قالت فابيولا: الإجابة على الإخوان اتضحت اليوم وليس لهم تأثير على الرأي العام الفرنسي  .. ومن يتحدث من قبل الإخوان على السوشيال ميديا يتصور وكأنه عالم بكافة الأمور وليته يعطينا إجابة  حول سؤال متى ضغطت فرنسا على دول فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ الإجابة: أن فرنسا طول عمرها تحترم ملف حقوق الإنسان وتؤمن به لكنها تحترم خصوصية البلدان وتحرص على تطبيق مبادئها في حقوق الإنسان على نفسها وتريد من الآخرين احترام قوانينها وقواعدها لكنها لا تمارس ذلك على الآخرين بحكم التحالفات والتقارب والعلاقة مع الآخرين".

مؤكدة أن فرنسا  تبدي بعض الملاحظات على أوضاع حقوق الإنسان  في البلدان المختلفة لكنها لا تفرضها وهذا هو دستور فرنسا وليست قوانين ماكرون الشخصية.
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