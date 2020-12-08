جوائز مالية.. تعرف على تفاصيل مسابقة التصوير الأونلاين بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.





وأوضحت الجامعة، أن المسابقات تكون فى مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الثقافية وجاءت كالآتى:





- مسابقة التصوير (الرسم الملون)





- يسمح باستخدام (ألوان زيتيه - أكريليك - ألوان مائية - تمبرا - فسيفساء - أو أى مادة ملونة أخرى غير قابلة للتلف)، كما يتقدم المتسابق لوحة واحدة لا تقل أحد أبعادها عن ٥٠ سم فى ٧٠ سم ولا تزيد عن ١٠٠ سم فى ١٢٠ سم بالبرونز فى إخراج جيد للعرض على cd.





- ويمنح للطلاب الفائزين جوائز مالية وهي: " المركز الأول: ٤٥٠ جنيها - المركز الثانى : ٤٠٠ جنيه - المركز الثالث: ٣٥٠ جنيها".







‎وكان الدكتور محمد الخشت، قد أكد أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.



