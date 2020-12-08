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منوعات

الحيرة تصيب رجلا بعد تصويره أجساما غريبة تصعد إلى السماء.. شاهد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أصيب  رجل بحالة من الحيرة، عندما صام بتصوير ضوء غريب ينبعث من الأرض، ويختفي في الظلام خلال ثوان.


وقال صاحب الصورة، التي نشرها عبر تطبيق Reddit، إنه كان يقود سيارته في أنكوراج ، ألاسكا في الليل عندما لاحظ ضوءًا ساطعا يتحرك بسرعة أمامه.


وتظهر الصور التي التقطها في 29 نوفمبر، الضوء الأبيض الساطع الذي انطلق من خلف منزل على بعد 100 متر على الأقل، ثم يتجه الضوء مباشرة إلى السماء في خط مستقيم ويختفي بعد ثانيتين.


وقال صاحب اللقطة  إنه رأى بعض "الأضواء المجنونة" تومض باللونين الأحمر والأزرق ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يلتقطها بالكاميرا.


وكتب في التعليقات: "هذه ليست ألعاب نارية. تجولت ونظرت من أين أتت ولم يكن هناك أحد".


وأضاف: "من المحتمل أن تكون إحدى تلك المركبات الصغيرة التي نراها كثيرًا في مقاطع الفيديو.. هناك أيضًا الكثير من الأضواء الحمراء والزرقاء الوامضة والتي تتحرك بسرعة الضوء".

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