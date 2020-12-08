مكافحة نظريات التهديد الغريبة وحروب الجيل الرابع بآداب عين شمس.. اليوم

قالت الدكتورة " حنان كامل "وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن اللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب بالكلية تقيم ندوة اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بقاعة المؤتمرات بعنوان " الأمن القومي المصري ونظريات التهديد الغربية وعلاقتها بأجيال الحروب ".





وأكدت " كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الكلية تهتم بتلك النوع من الندوات للطلاب لنشر الوعي بيهم من خطورة حروب الأجيال والسوشال ميديا التي تعتبر سلاحا ذا حدين من الممكن أن يشكل لهم خطر دون وعي، مشيرةً إلى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وذلك للحفاظ علي صحة الطلاب والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.





وأوضحت وكيل شئؤن آداب عين شمس أن الندوة برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب والدكتور مصطفي مرتضي عميد الكلية ،لافتةً إلى أن العقيد حاتم صابر عضو هئية التدريس بالبرنامج الرئيسي لمكافحة الفساد وخبير مقاومة الإرهاب هو من يحاضر الطلاب.





واستطردت ، أن عدد الحضور لا يزيد عن 100 طالب للتأكد من تطبيق كافة التدابير الوقائية واللازمة في تلك المناسبات.





وقد قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقه له إن كلية الآداب مُستعدة لاستقبال أي موجة جديدة من فيروس كورونا.





ولفت إلى أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب للحد من انتشار العدوى وذلك بالالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بالمداخل الرئيسية.





وأضاف "مرتضى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه في حالة تطور الظروف الراهنة سنعتمد بشكل اساسي على التعليم الهجين والمنصات الإلكترونية، مشيرًا إلي امكانية استبدال امتحانات الميدترم بأبحاث الكترونية كما حدث بالعام الماضي مؤكدًا على أهمية الحفاظ على صحة الطلاب وأهاليهم .





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