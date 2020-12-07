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عمر مروان: لدينا 14 مليون قضية متداولة فى المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والأحوال الشخصية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:10 م
عمر مروان
عمر مروان
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حمزة شعيب
أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن آخر إحصائية صدرت فى عام 2019 تؤكد وجود 14 مليون قضية متداولة فى المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والأحوال الشخصية، وأن هذه الإحصائية لا تشمل دعاوى صحة التوقيع والنفاذ.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون"، أن الرئيس السيسى سأله عقب توليه منصبه "هل شكل المحاكم عجبك؟"، وهو ما دفعه إلى وضع خطة لتطوير العدالة والتى شملت مجموعة من العناصر الرئيسية المكونة للمنظومة القضائية فى مصر وهى المحكمة والقاضى وإجراءات التقاضي والقوانين المنظمة لها.

ونوه إلى أن العنصر الأول لتطوير العدالة الممثل فى أبنية المحاكم مر بثلاثة مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير 91 محكمة، بينما شهدت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة بإجمالى 207 محكمة، بينما مازالت المرحلة الثالثة والأخيرة مستمرة حتى الآن، لافتا إلى أن تطوير أبنية المحاكم من الداخل شمل قاعات الجلسات وغرفة المداولة ودورات المياه، فيما امتدت يد التطوير إلى المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالة بعض المحاكم السيئة.

وأضاف وزير العدل، أن بعض نقابات المحامين طلبت من الوزارة تطوير غرف المحامين داخل المحاكم، وبالفعل تم تطويرها بناء على طلبهم، مؤكدا أن غرف المداولة بالمحاكم في مصر مكيفة بنسبة تزيد عن 90%، وأن جميع قاعات المحاكم بها وسائل تهوية جيدة من مراوح وتكييفات.

وأكد وزير العدل، أنه جار تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر، كما بدأت الوزارة فى أعمال التجديد فى محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة والإسكندرية، موضحا أنه تم توثيق وضع وشكل المحاكم قبل وبعد تطويرها بمجموعة من الصور الفوتوغرافية حتى يتم محاسبة المسئول عنها بعد ذلك، حيث يتم إلزام المسئول عن المحكمة المطورة بالتوقيع على صورة تثبت وضعها الحالى.
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