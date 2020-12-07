الحسد سر إخفاء ميساء مغربي صور زوجها عن رواد السوشيال ميديا .. تفاصيل





وقالت ميساء خلال لقائها فى احد البرامج على قناة العربية : "افضل عدم ظهور زوجى فى السوشيال ميديا أو الإعلام خوفا من الحسد وهو امر من حقى حيث احب الخصوصية.





و عن اتهامها فى قضية المخدرات فقالت ميساء : لن تتنازل عن الدعوة التي تقدمت بها للقضاء الكويتي.





و تغيب الفنانة ميساء مغربي عن العرض الخاص لفيلمها بالسعودية تنفيذا للإجراءات الإحترازية، ووضعها بالحجر الصحي لمدة يومين بعد تحليلها لفيروس كورونا وخروج النتيجة سلبية.









واكدت ميساء لجمهورها ومحبيها من خلال فيديو عبر حسابها على إنستجرام أنها سوف تحضر العرض الجماهيري مع الجمهور يوم الخميس القادم.









وكانت قد أظهرت عينة تحليل كورونا سلبية التحليل للفنانة والإعلامية ميساء مغربي وغادرت ميساء مهرجان الجونة الي دبي بعد أن حضرت الفعاليات بدعوة من إدارة المهرجان لحضور فعاليات الدورة الرابعة داخل فندق النجوم الذي يضم معظم الفنانيين العرب،ويقام العرض الخاص لأحدث افلام ميساء ثري تو وان اكشن في الرياض 2 نوفمبر القادم.









ويخضع جميع ضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة إلي اختبار فيروس كورونا " PCR" وهو القرار الذي اتخذه مهرجان الجونة منذ التحضير للدورة الحالية، وذلك ليتمكن ضيوف المهرجان من الصعود للطائرة والعودة إلي بلادهم، طبقا لقيود السفر التي وضعتها الدول للحفاظ علي سلامة مواطنيها من فيروس كورونا.

اعترفت الفنانة ميساء مغربى ان السر وراء إخفاء زوجها عن الاعلام واعين الجمهور هو الحسد.