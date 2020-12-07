تسرب غاز الكلور بمحطة مياه كفر الشيخ.. والنيابة تحقق في الواقعة

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل واقعة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه شرب كفر الشيخ.





وقال نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إجمالي إصابات واقعة تسرب الكلور وصلت إلى 55 حالة من الفئات العمرية المختلفة، تم نقلهم إلى المستشفيات فور وقوع الحاث»، مشيدا بجهود الأطباء في التعامل مع الإصابات.





وأوضح أن كافة الحالات خرجت من المستشفيات باستثناء 7 أشخاص تحت الملاحظة ستخرج حلال ساعات، لافتا إلى أن الواقعة حدثت بمحطة مياه كفر الشيخ التي تقع بجوار محطة نقل جماعي.





وأشار إلى أن العاملين بمحطة مياه الشرب وأجهزة الدفاع المدني أوقفوا التسريب، وجاري فحص أسباب الواقعة عبر لجان فنية متخصصة.





ولفت إلى أن المحافظة تلقت بلاغ بالواقعة في الخامسة مساء، ليعود الموقف إلى طبيعته في السابعة مساء، معلقا «المصابون من مختلف الفئات العمرية، والحمد لله لم يحدث تضرر لأحد».





وأكد أن المحافظة ستتخذ الإجراءات اللازمة عقب انتهاء اللجنة الفنية من فحص أسباب الواقعة، لافتا إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة.





وأوضح أن كفاءة وجودة مياه الشرب لم تتأثر إطلاقا بتسرب غاز الكلور، قائلا: «أجرينا تحاليل والمياه آمنة تماما»، مشيرا إلى أن محطة مياه الشرب التي شهدت واقعة التسرب تخدم 600 ألف مواطن.