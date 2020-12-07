أحمد فتحي: اشتغلت بائع تليفونات عشان مكنتش لاقي آكل .. واللي يقفد إيمانه بنفسه يضل الطريق.. فيديو

قال الفنان أحمد فتحي ، إن الفترة التي اختفيت فيها لم تكن انقطاعا عن التمثيل، لكن ما حدث هو أنني كان لدي ظرف خاص، واستمر لمدة 11 أو 12 شهرا، وفي البداية عملت في المسرح منذ سنة 1997 وبعد ذلك درست المسرح، وكان آخر عمل سنة 2005 وبعدها سافرت.





وأضاف الفنان أحمد فتحي خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي: قبل عملي في السينما كنت أعمل بائع تليفونات خارج مصر في أحد الدول العربية مؤكدا أنه من يفقد إيمانه بنفسه وييأس يضل الطريق ولا يستطيع العودة مرة أخرى.





وأوضح أحمد فتحي ، أن عند صعودي إلى سلم الطائرة لمغادرة البلاد كانت من أصعب اللحظات التي مرت عليا في حياتي، وقررت المغادرة علشان مكنتش لاقي آكل ووقتها كنت متزوج.





وتابع أحمد فتحي: أحب التمثيل لكنني لا أحب أ شياء أ خرى توجد بداخله، ولم اعتد أن اطلب العمل من أحد وهذا كان بسبب الضغط وسافرت 11 شهرا فقط، ولم أتحمل البقاء في الخارج.





وأكمل أحمد فتحي، أن أفضل قرار أخدته هو العودة إلى مصر والمحاولة في تحقيق حلمي.



