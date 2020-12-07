أهم النصائح| كيف تحمي سيارتك في فصل الشتاء؟

وسط برودة الطقس وهطول الأمطار والعواصف الترابية، يبقى فصل الشتاء من أحب فصول العام لدى الكثيرين، فهو يحمل معه طابعا خاصا وذكريات عديدة على الأنفس، ولكن في عالم السيارات يبدو الأمر مختلفًا كثيرًا، فربما تواجه سيارتك شتاء قاسيا أو ممتعا، الأمر متوقف على عدة عوامل.









وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز النصائح للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء









1- اختيار مكان الاصطفاف

عند هطول الأمطار واستمراريتها قد نلاحظ تجمعات كبيرة من برك المياه، ولذلك فمن الضروري الابتعاد تمامًا عن هذه المناطق، واختيار مكان مناسب لاصطفاف سيارتك، وذلك لتجنب مشكلات تلف الإطار الناتجة عن الرطوبة والمياه، والحصول على عمر افتراضي أطول لإطارات السيارة.









2- الحذر من غضب الطبيعة

تختلف الأقدار وتتعدد أسباب الحوادث، ولكن في فصل الشتاء هناك أمور طارئة لها علاقة بالطبيعة والعوامل الجوية، ولذلك فمن الأفضل الابتعاد تماما عن المناطق الصحراوية أو مناطق انجراف السيل، وأيضًا كن حذرا عند اصطفاف السيارة أسفل الأشجار والنخيل وأيضا أعمدة الإنارة، لكي نتفادى كافة احتماليات الخطر ولنستمتع بشتاء هادئ.









3- غطاء السيارة

من الأمور الضرورية في فصل الشتاء هو اقتناء غطاء لسيارتك، وذلك لحمايتها من مياه الأمطار والترسبات الطينية الناتجة عن اختلاط المياه بالأتربة، ويفضل أن يكون مقاوما للمياه وليس من خامة القماش التقليدي، والاهتمام أيضًا من وقت لأخر بإزالة تجمعات المياه على هيكل السيارة الخارجي لتجنب مشكلات الصدأ.









4- حماية السيارة من الداخل