تسرب غاز كلور إلى محطة مياه الشرب الرئيسية في مدينة كفر الشيخ .. وإصابة 55 حالة باختناق ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج .. والمحافظ يطمئن على المصابين

- تسرب غاز كلور إلى محطة مياه الشرب الرئيسية في مدينة كفر الشيخ

- إصابة 55 حالة باختناق ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج

- الحماية المدنية تنجح في السيطرة على تسرب الغاز خلال 30 دقيقة









شهدت محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، مساء أمس الإثنين، حادث تسرب غاز طفيف، ما أدى إلى إصابة 55 عاملا بالاختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.





وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، إلى موقع تسريب الغاز، وجرى السيطرة عليه، ومتابعة الموقف أولًا بأول.





كما تم الدفع بالسيارات المجهزة إلى موقع الحادث للسيطرة عليه، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع التسريب لنقل المصابين إلى المستشفى العام، وتأمين الموقع طبيًا.





واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 14 حالة اختناق، جراء حادث تسرب غاز الكلور من أحد الخزانات المستخدمة لتنقية مياه الشرب بمحطة كفر الشيخ الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، الكائنة بحي الزهور، والمقابلة لإدارة المرور.

وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، هو الآخر، استقبل 12 حالة اختناق من المواطنين والعاملين بمحطة مياه الشرب، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

فيما أصدرت مديرية الصحة بكفر الشيخ، بيانًا صحفيًا، حول حادث تسرب غاز الكلور المستخدم في تنقية مياه الشرب في محطة مياة كفر الشيخ .

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم التعامل مع التسرب في الحال، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وإخلاء الموقع، وتوزيع أقنعة الغاز على جميع العاملين بالمحطة.

وأضافت، أنه تم التنبيه على المواطنين المجاورين لموقع التسرب باتباع سبل الوقاية المتمثلة بتبليل الستائر بالمياة وتغطية جميع النوافذ بعد إحكام غلقها بالستائر المبللة، وتم تكليف شركة المياة بغسل المناطق التي تسرب إليها الكلور.

من جانبها، انتقلت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى لمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين.

وأكدت سلام، أن جميع الإصابات بسيطة وتم التعامل معها، مشددة على تقديم أقصى درجات الرعاية للمصابين.



وآخيرا أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بيانًا إعلاميًا، لتوضيح تفاصيل حادث تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة كفر الشيخ.





وقال نور الدين، إنه ورد للمحافظة إخطار في تمام الساعة 5 مساءً أثناء متابعة العملية الانتخابية، بتسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بجوار كوبرى القنطرة بالعاصمة كفر الشيخ، بالقرب من الموقف الجديد.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه على الفور تم إخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.





وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتقال على الطبيعة لموقع التسريب، وعمل تحويلات مرورية لتفادى تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز، والدفع بعربات الإسعاف حول موقع الحدث لنقل المتضررين الى مستشفى كفرالشيخ العام ومستشفى العبور.









وتابع أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيين ،وتم بحمد الله السيطرة على تسرب الغاز بمحطة المياه خلال 30 دقيقة بجهود مشتركة من جميع الجهات.





وأضاف محافظ كفر الشيخ في بيانه ، أنه تم الانتقال الى مستشفى كفر الشيخ العام لمتابعة التعامل مع الحالات والتي بلغت حوالي 55 حالة، وتم التعامل معهم والحالات الآن مستقرة وتم خروج أكثر من نصف الحالات وجارٍ الخروج تباعًا.





ونصح المحافظ أي مواطن تعرض لاستنشاق الغاز ويشعر بضيق في التنفس التوجه على الفور لأقرب مستشفى للاطمئنان واخذ الاجراءات الطبية الاحترازية، مضيفا أننا نطمئن أهالينا بأن الأوضاع مستقرة حاليًا وان شاء الله خلال أقل من ساعة ستعود أجواء المدينة لطبيعتها.



