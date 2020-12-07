ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طفل التدريب من وراء السور.. إنبي يدعوه للالتحاق بالفئات السنية للنادي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلنت إدارة نادي إنبي، اليوم الاثنين، تبينها للطفل الذي كان يقوم بالتدريبات خارج سور النادي وانتشرت صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صورة لطفل يقوم بالتدريبات خلف سور النادي في مشهد مؤثر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب محمد خالد غرابة، نائب رئيس نادي إنبي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" جاء فيها "ابعت هذه الصور بكل إهتمام فهى تروى قصة قصيرة لحلم طفل جميل بسيط لديه الأمل والطموح فى أن يمارس حقه فى ممارسة رياضة متمثلة فى كرة القدم وظروفه تمنع حلمه المشروع".

وأضاف "بالنيابة عن #نادي_إنبي أُرحب به بكل حب وله منا كل الدعم وأتمنى التواصل معه ليتواجد فى تدريبات الفئة السنية الخاصة به".


وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة