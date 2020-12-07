أحمد موسى يكشف عن شخص أخطر من كورونا.. ووزير العدل: ميكنة 392 محكمة نهاية 2021

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي عن الإساءة للرسول الكريم؛ وهي أنها حرية صحافة؛ مرددا "لا حرية للرأي والتعبير مع الإساءة إلى الأديان".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، في مصر لا يمكن الإساءة للرسول أو الديانات، فكيف لفرنسا أن تعد قانونا لحماية حرية الصحافة ولا تحمي الأديان من الإساءة إليها عبر الصحف.









قال الإعلامي أحمد موسى إن استقبالا تاريخيا كبيرا يليق بالدولة المصرية والرئيس السيسي تم اليوم في فرنسا بحفاوة كبيرة وموكب مهيب؛ مرددا «أعداء الوطن هيموتوا من الزيارة وتصريحات ماكرون وتصريحات الرئيس السيسي».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس كان يدافع عن حقوق الإنسان أكثر من المنظمات نفسها وتحدث الرئيس عن الإجراءات وأكد أنه مسئول عن حماية 100 مليون مصري من كيان إرهابي في ظل وجود 55 ألف منظمة حقوق إنسان تعمل في مصر من ضمنها عدد قليل يشتكي لا يتعدى 5 أو 10 منظمات من الـ 55 ألف.









أبدى الإعلامي أحمد موسى، إعجابه الشديد بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الفرنسي، مرددا: "الرئيس قال معندناش حاجة نخاف منها نحن أمة تجاهد من أجل الحفاظ على شعوبها".





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أنه يسعى للحفاظ على شعب بأكمله من جماعة إرهابية تسعى للسيطرة عليه منذ 90 عاما؛ لافتا أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية أخطر على البشرية من فيروس كورونا









قال المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، إنه يبارك لجماهير النادي العريضة لتحقيق 3 بطولات هذا الموسم.









وأضاف «سراج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية،: تعرضنا لهجوم علي مدار العام لكن بعزيمة النادي القوية تمكنا من حصد 3 ألقاب حتي الآن في موسم واحد، مشيرا إلى أنه تم الرد علي كل من هاجمنا وانتقدنا بالفوز في المنافسات علي أرض الملعب.









قال الإعلامي أحمد موسى، ان مجلس النواب الجديد سوف يبدأ في 10 يناير المقبل، موضحا أن مصر تقوم بدور كبير جدا لاستكمال الانتخابات خاصة في ظل جائحة كورونا .





وأشار موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئولتيتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان الاقبال متوسط بسبب كورونا، منوها أن المصريين يخرجون الي صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب.









كشف الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أنه يوجد بمصر مياه أنقى من مياه النيل.





وأضاف "الباز"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن قارة إفريقيا كانت قريبة من خط الاستواء، ولكنها تحركت إلى الشمال، مشيرًا إلى أن إفريقيا كانت مليئة بالحيوانات والخضرة، ولكن بسبب ابتعادها عن الخط الاستوائي انخفضت نسبة المطر، وتحولت الخضرة إلى صحاري.





قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن خام الفسفور عند تعرضه للهواء يحدث له تأكسد، بالإضافة إلي وجود درجة حرارة فهذا يعطينا النيران التي تخرج من باطن الأرض في الوادي الجديد وهذا ما يحدث.





وأضاف جاد القاضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي، أن هذه النيران تظهر في الصباح علي أنها أبخرة وفي النهار تظهر علي إنها نيران مشتعلة وعندما يقوم الحفار الظاهر في مقطع الفيديو بتحريكها تظهر النيران لأنها تتفاعل مع الأكسجين في الهواء.









أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تطوير ملف منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتيجية؛ بتكليف من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن خطة تنفيذية لتطوير منظومة العدالة مدتها 3 سنوات، ويشمل كافة المناحي بداية من المحكمة، والقاضي، وإجراءات التقاضي، وأخيرًا القوانين المنظمة لها.





وكشف "مروان"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، عن كواليس تكليف الرئيس السيسي له بعملية التطوير، قائلًا "الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بالعدل: هل شكل المحاكم عاجبك؟".