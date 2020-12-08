اليوم .. جامعة عين شمس تفتتح تطوير الاستقبال والطوارئ لمستشفى أمراض النساء والتوليد





يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تطوير الاستقبال والطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس غد الثلاثاء الموافق ٨ من ديسمبر بعد تطويره بتكلفة ١٢ مليون جنيه.





كما يفتتح رئيس جامعة عين شمس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد (وحدة المرأة الآمنة)، وذلك في تمام التاسعة صباحًا بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.





يقام الافتتاح بحضور سفير النرويج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ود. حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ود. احمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد ولفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي بمختلف الجامعات المصرية









ومن جانب اخو وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و المهندس محمود العنانى رئيس مجلس ادارة مجموعه شركات الدقهلية ورئيس مجلس امناء مؤسسه العناني للتنميه الانسانيه بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في مركز الابتكار و ريادة الأعمال ومجموعة شركات الدقهلية ومؤسسه العناني، وذلك بحضور المهندس خالد العناني نائب رئيس مجلس اداره مجموعه شركات الدقهليه، ا. د احمد جلال عميد كلية الزراعة ، ا. د نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات و ا. د ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال و ا هند عبد المجيد المدير التنفيذي لمؤسسه العناني للتنميه الانسانيه و د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس.





ويهدف البروتوكول الي التعاون المشترك بعد اطلاق مجموعه شركات الدقهليه مسابقة الابتكار و التكنولوحيا في مجال ريادة الاعمال الزراعية في أفريقيا ( ATIAC ) بالتعاون مع مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس تحت رعايه وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي و بالتعاون مع جامعه نبراسكا و جامعه يوسي ديفيز بالولايات المتحده الامريكيه و مجموعه كبيره من الخبراء و رواد الاعمال و الشركات و الجامعات المصريه و الافريقيه وحاضنات دعم ريادة الاعمال ، كما يتضمن البروتوكول تقديم الدعم من مركز الابتكار وريادة الاعمال في جامعه عين شمس في مرحله الاحتضان وتسريع الاعمال لتشجيع واحتضان المبتكرين ورواد الاعمال والشركات الناشئة والتي تستخدم التكنولوجيات الجديدة والبازغة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية .

وسيقوم الطرفان بتقييم التكنولوجيات والنتائج والاقتراحات والمشاريع التطويرية من حيث جاهزيتها للتسويق وإمكانية تطويرها كمشاريع تفيد مجال الزراعه في مصر و افريقيا وفقا للاهداف الانمائية للتنميه المستدامه في مصر و افريقيا، كما يقوم الجانبان باختيار ما يرونه قابل للتحويل لمشروع متكامل بجودة تسمح بتسويقه في الأسواق المصرية او العالمية. ويتفق الطرفان على خطوات وتكاليف تطوير كل مشروع قبل البدء في تنفيذه وذلك لمراعاة طبيعة كل مشروع واحتياجاته.





جدير بالذكر أن مجموعة الدقهلية للدواجن تأسست منذ أكثر من 30 عامًا و اصبحت اكبر شركه تعمل في مجال الزراعه و الدواجن بمصر و اصبح لها تصنيفا عالميا ايضا ، حيث توفر ما يقرب من 30 ٪ من الدواجن المحلية في مصر كما انها تصدر اليوم إلى أكثر من 40 دولة حول العالم في أوروبا الغربية والشرق الأقصى. و تعد المسابقة هى الأقوي من نوعها لشركه متخصصه في مجال الزراعه لدعم رياده الاعمال في مجالها و توفير الدعم لجميع الذين يحملون الشغف في مجال الزراعه بالاضافه لدعم افكار الابتكار و التكنولوجيا لزياده الانتاجيه الزراعيه و توفير المأكل و علاج مشكله ندره المياه علي مستوي افريقيا . وتهدف المبادرة بالأساس إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد جاذب للشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال استقطاب أفضل الشركات الناشئة في قارة افریقیا ومنطقة الشرق الأوسط.



