ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 11 تطبيقا يخترق هاتفك ويسرق حساباتك البنكية.. وجوجل تجدد تحذيرها للمستخدمين بسبب هذا القرار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:


يبدو أن شركة شاومى الصينية ستقلب الموازين مرة أخرى مع سلسلة هواتفها القادمة  Xiaomi Mi 11 التى سيتم إصدارها مع بداية العام القادم، والتى تأتى بإمكانات رائعة خاصة هاتف Mi11 Pro الهاتف الأعلى فى الإمكانيات والسعر، وذلك بعد إطلاق هاتفها المميز  Mi 10T Proالذى جمع معظم ميزات الهواتف الذكية فى هاتف واحد مع سعر مناسب. 


فى صدمة لمستخدمى سامسونج، كشفت تسريبات أن هواتف Galaxy S21 التى ستصدرها شركة سامسونج فى بداية العام الجديد 2021  لن تعمل مع عدد من الساعات الذكية وعدد من الأجهزة الأخرى  القابلة للارتداء. 


أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا، عن هاتفها vivo Y52s  من فئة الهواتف المتوسطة، والذى جاء بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع عدد من الإمكانات الجيدة والسعر المتوسط، إلى جانب البطارية ذات السعه الكبيرة. 


كثيرا ما يتعرض المستخدمون لمواقف محرجة عند إجراء مكالمات الفيديو الأمر الذى يجعلهم عرضة للسخرية والضحك من الآخرين، دون علمهم أن هناك مشكلة تتعلق بهم أو أن هناك مشكلة فى الخلفية الخاصة بهم.


جددت شركة جوجل تحذيرها لجميع مستخدمي تطبيقات  Gmail و Drive و Google Photos بأنه قد يتم حذف المحتوى الخاص بهم على جميع هذه التطبيقات فى أى وقت وبدون إذن أو إنذار مسبق بدءا من العام القادم 2021. 


حذر باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Check Point مستخدمى هواتف الأندرويد من أن هناك عددا من التطبيقات على متجر جوجل بلاى للتطبيقات تعمل على نسخ كلمات مرور المستخدمين واختراق حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية وتسريبها على الإنترنت. 


فى مفاجأة غير سارة لمستخدمى هاتف Galaxy Z Fold 2 5G القابل للطى والذى أطلقته شركة سامسونج فى شهر أغسطس الماضى، والذى يعد أغلى هاتف قابل للطى فى العالم، كشفت تقارير أن الهاتف قد حصل على مؤشر منخفض فى تصنيف الكاميرا على موقع DXOMARK الذى يعتبر أهم موقع لتصنيف أداء كاميرات الهواتف فى العالم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم إمكاناته الخارقة.. هاتف Galaxy Note20 Ultra يحصل على المركز العاشر فى الكاميرا

سامسونج تصدر هواتف Galaxy Z Fold 3 القابلة للطى بميزات خارقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 ميزات خارقة فى هواتف آيفون 12.. آبل تروج لآيباد iPad Air 4

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة.. و4 طرق لاكتشاف صاحب الحظر على واتساب

سامسونج تطلق واجهة المستخدم One UI 3.0 لـ 8 من أجهزتها.. هل هاتفك بينهم؟

أخبار التكنولوجيا.. أفضل عروض الهواتف الذكية في البلاك فرايدي.. شاومي تكشف عن إطلاق هواتف Xiaomi Mi 11

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بوجبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد لهذا السبب

اكتشف أنواع سرطان الجلد وأيها أكثر خطورة

الأجنة في خطر.. تعرض الحامل للتوتر والقلق يدمر دماغ الجنين

متى تغني التوبة عن قضاء الصلوات الفائتة ؟.. احذر هذا الفعل مدخل للشيطان

تحذيرات من تعرض لبنان لكارثة.. تفاصيل

دعاء مستحب عند الله في الصباح من 11 كلمة.. ردده ليرضيك الله يوم القيامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

أبرز 3 سيارات بتصميم مميز للمقابض الخلفية .. صور

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة