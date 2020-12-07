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فريدة الشوباشي: مصر تواجه مؤامرات غير مسبوقة فى تاريخها .. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:58 م
الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
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محمود محسن
أكدت فريدة الشوباشي أن مصر وفرنسا لهما ثقل كبير، موضحة أن تأثير فرنسا كبير في الإتحاد الأوروبي ومصر أيضا لها ثقل فهي دولة من قبل التاريخ ولها دور كبير فى المنطقة لا أحد ينكره.

وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها لفضائية إكسترا نيوز: أن التاريخ يقول إن مصر بقيادتها الحالية حققت انجازات وتجاوزت مشاكل وعقبات ومؤامرات معادية كبير.

وتابعت الشوباشى أن ما يحدث فى مصر الآن من مؤامرات لن تمر به طوال تاريخها، مؤكدة أن التجربة المصرية يجب أن تكون مثالا يدرس.

وأشارت الشوباشي إلى أنه بفضل القيادة الوطنية والرشيدة استطعنا أن تكون كلمتنا مسموعة فى العالم كله .

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، آن هيد الجو، عمدة باريس، في مقر بلدية باريس. 


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.

ورحبت عمدة باريس بالرئيس في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، في اطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبري الجارية في مصر وهو الامر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك  فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلي رأسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر في العالم، بالإضافة الي تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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