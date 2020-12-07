فريدة الشوباشي: مصر تواجه مؤامرات غير مسبوقة فى تاريخها .. فيديو

أكدت فريدة الشوباشي أن مصر وفرنسا لهما ثقل كبير، موضحة أن تأثير فرنسا كبير في الإتحاد الأوروبي ومصر أيضا لها ثقل فهي دولة من قبل التاريخ ولها دور كبير فى المنطقة لا أحد ينكره.





وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها لفضائية إكسترا نيوز: أن التاريخ يقول إن مصر بقيادتها الحالية حققت انجازات وتجاوزت مشاكل وعقبات ومؤامرات معادية كبير.





وتابعت الشوباشى أن ما يحدث فى مصر الآن من مؤامرات لن تمر به طوال تاريخها، مؤكدة أن التجربة المصرية يجب أن تكون مثالا يدرس.





وأشارت الشوباشي إلى أنه بفضل القيادة الوطنية والرشيدة استطعنا أن تكون كلمتنا مسموعة فى العالم كله .



