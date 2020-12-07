وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين: العدالة تتحقق عندما يلجأ المواطن للقضاء دون معاناة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة قائلا "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر وسأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة".
ووجه في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" رسالة للمواطنين قائلا: "ثقوا في قضائكم وأعلموا إن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل".
وأكمل: "القضاة لا يبغون إلا رضا الله ورضاكم عن أعمالهم وليس بين القاضي ومن يحكم عليه موقف، لكن حكمه بناءً على الأوراق المقدمة إليه".
وواصل في رسالته للمواطنين: "فرصة أن تحصلوا على حقكم أمام القضاء متاحة لا تستمعوا إلى دعوات النيل من قضائكم لأن هدفها هدم مؤسسات الدولة".
مؤكدًا أن هدم القضاء يعني فرض شريعة الغاب والقوي سيأكل الضعيف، موجها رسالة للمصريين، :" أرجوكم حافظوا على هيبة وكرامة القضاء".
وأتم في رسالته التي وجهها للمصريين واعدًا إياهم بتحقيق كافة متطلبات التطوير لتيسير خدمة العدالة، مردفا: "سنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة".
وحول أهم القضايا التي حقق فيها في مسيرته القضائية والنيابية قال الوزير: " قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية كانت فارقة في عملي النيابي وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة "الحباك"".
وحول رحيل شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان في 2015 في سيناء قال الوزير : " أخدت بثأر شقيقي الشهيد محمد مروان عندما صدر قرار الرئيس بالعملية الشاملة في سيناء".
وحول تمكين المرأة في السلك القضائي قال الوزير :" تمكين المرأة في العمل القضائي له أولويه والقاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية".
وكشف الوزير أنه تم عقدنا دورة تدريبية لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في التأديبية لافتا إلى أنه سيتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي".