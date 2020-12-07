ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين: العدالة تتحقق عندما يلجأ المواطن للقضاء دون معاناة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:56 م
عمر مروان
عمر مروان
Advertisements
حمزة شعيب
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة قائلا "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر وسأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة".

ووجه في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" رسالة للمواطنين  قائلا: "ثقوا في قضائكم وأعلموا إن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل".

وأكمل: "القضاة لا يبغون إلا رضا الله ورضاكم عن أعمالهم وليس بين القاضي ومن يحكم عليه موقف، لكن حكمه بناءً على الأوراق المقدمة إليه".

وواصل في رسالته للمواطنين: "فرصة أن تحصلوا على حقكم أمام القضاء متاحة لا تستمعوا إلى دعوات النيل من قضائكم لأن هدفها هدم مؤسسات الدولة".

مؤكدًا أن هدم القضاء يعني فرض شريعة الغاب والقوي سيأكل الضعيف، موجها رسالة للمصريين، :" أرجوكم حافظوا على هيبة وكرامة القضاء".

وأتم في رسالته التي وجهها للمصريين واعدًا إياهم بتحقيق كافة متطلبات التطوير لتيسير خدمة العدالة، مردفا: "سنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة".

وحول أهم القضايا التي حقق فيها في مسيرته القضائية والنيابية قال الوزير: " قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية كانت فارقة في عملي النيابي وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة "الحباك"".

وحول  رحيل شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان في  2015 في سيناء قال الوزير : " أخدت بثأر شقيقي الشهيد محمد مروان عندما صدر قرار الرئيس بالعملية الشاملة في سيناء".

وحول تمكين المرأة في  السلك القضائي قال الوزير :" تمكين المرأة في العمل القضائي  له أولويه والقاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية".

 وكشف الوزير أنه تم عقدنا دورة تدريبية لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في التأديبية لافتا إلى أنه سيتم تعيين  قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بينها رفع الدعوى إلكترونيا.. نقيب المحامين يكشف عن 4 قضايا تناولها مع وزير العدل خلال لقائه أمس.. فيديو

المحكمة الدستورية: وزارة العدل والجهات القضائية تساهم في ترسيخ قيم العدالة

تجديد الحبس عن بعد.. العدل: نسعى لرقمنة عمل المحاكم لمواجهة كورونا

عمر مروان يتحدث عن مهام وسلطات وزير العدل.. ١فيديو

وزير العدل: بدء أرشفة القضايا إلكترونيا في محكمة جنوب القاهرة

وزير العدل: خطة تطوير العدالة تشمل المحكمة والقاضي وإجراءات التقاضي

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف عن شخص أخطر من كورونا.. ووزير العدل: ميكنة 392 محكمة نهاية 2021

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

ظاهرة طبيعية.. جاد القاضي: ندرس أسباب خروج نيران من باطن الأرض في الوادي الجديد.. فيديو

مرتضى منصور ينتظر حكم القضاء.. ومجلس إدارة الزمالك المؤقت يستمر لمدة عام

لغز جديد.. مجدي عبد الغني: الأهلي حصل على الثلاثية 4 مرات.. شاهد

إيران غير قادرة على شراء لقاح كورونا بسبب العقوبات الأمريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

بالأسود الجذاب.. ريم البارودي تثير الجدل بفستان يبرز نحافتها.. شاهد