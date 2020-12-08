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اقتصاد

خاص| البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ 4.9 تريليون بنهاية أغسطس الماضي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت ودائع الجهاز المصرفي إلي 4.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.8 تريليون جنيه في يوليو السابق له بزيادة تبلغ 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ 4.7 تريليون جنيه في يونيو 2020 بفارق 200 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة الودائع الحكومية لـ 810.03 مليار جنيه في أغسكس الماضي مقابل 777.61 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 744.4 مليار جنيه في يونيو من نفس العام .

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وصلت ودائع الحكومة بالعملة المحلية نحو 701.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 672.7 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ642.4 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

وبلغ حجم الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية وفقا للتقرير ، نحو 108.243 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 104.924 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 102.031 مليار جنيه في يونيو2020

وسجلت الودائع غير الحكومية ارتفاعا إلي 4.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.011 تريليون جنيه في يليو2020 ومقارنة بـ 3.96 تريليون جنيه في يونيو من نفس السنة.

وصلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لـ 3.5 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 3.4 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه في يونيو 2020.

تمثلت ودائع البنوك غير الحكومية بالعملة المحلية في بنود " قطاع الأعمال، قطاع الخاص، القطاع العائلي، المقطاع الخارجي".

وسجلت الودائع الخاصة بقطاع الاعمال العام ضمن الودائع بالعملة المحلية لـ 64.53 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 63.953 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 65.4 مليار جنيه في يونيو 2020.

ووصلت الودائع للقطاع الخاص لـ 343.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 414.032 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 413.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

وسجلت الودائع الخاصة بالقطاع العائلي نحو 3 تريليونات جنيه في أغسطس السابق مقابل 2.9 تريليون جنيه في  في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.8 تريليون جنيه في يونيو 2020.

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