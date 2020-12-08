فى اليوم الرابع من فعاليات مهرجان القاهرة .. عرض فيلم الحد الساعة خمسة.. ولبلبة تحضر جوائز النقاد العرب

عرض فيلم الحد الساعة خمسة

لبلبة تحضر جوائز النقاد العرب









نرصد في التقرير الآتي أبرز هذه الفعاليات التى شهدها المهرجان في يومه الرابع.





أعلنت الناقدة علا الشيخ عن الفيلم الفائز بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هو undine.





جاء ذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، قبل عرض الفيلم الفرنسى جاجارين، وجاء ذلك بعدما شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلما من 22 دولة أوروبية.

الإعلان سبقه سجادة حمراء لبعض الشخصيات ومنهم الفنانة لبلبة عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، تضم لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية 56 ناقدا من 14 دولة أوروبية.





وكان مركز السينما العربية أعلن عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).





جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا إضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.





رسالة من مخرج محمد مفتكر :

أرسل المغربي محمد مفتكر، مخرج فيلم "خريف التفاح" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رسالة للجمهور والنقاد الذين شاهدوا فيلمه، معتذرا عن عدم استطاعته مشاركتهم العرض في القاهرة.. وإلى نص الرسالة كما كتبها المخرج محمد مفتكر:





"سلام حار للجميع. اعتذر كثيرا لعدم قدرتي على الحضور بينكم لأسباب قهرية لم أستطع التغلب عليها، فلمصر والقاهرة والسينما المصرية مكانة كبيرة في قلبي. نحن المخرجون العرب أبناؤها شئنا أم أبينا، صنعتنا، أحببناها اختلفنا معها، انطلقنا منها وعشقناها، إنها أمنا.. وهذه كلمتي المتواضعة أتقاسمها معكم





"كم من مخرج مات قبل أنت تظهر السينما"





هكذا صرح يوما وبكل عفوية "جون كلود كاريير" في أحد لقاءاته التلفزيونية، معلنا بطريقته الساخرة المعتادة، أزلية السينما وعدم موتها وخلودها... نعم لن تموت السينما، وستظل حية بيننا. قد تموت يوما كصناعة ثقيلة أو كفرجة جماعية داخل قاعات شاسعة تضم المئات من المتفرجين، لكنها لن تموت أبدا كلغة وكتعبير وكإبداع فني سامي سيظل يصاحبنا طوال حياتنا. شخصيا أرى السينما في كل شيء جميل ومعبر، أراها في قصيدة وفي لوحة وفي رواية وفي مسرحية وفي تحفة منحوتة وفي قطعة موسيقية وحتى في نكتة، لم لا؟ فالسينما ليست حكرا على السينما فقط، السينما توجد حيث التعبير الجمالي الصادق.





السينما نظرة شعرية للعالم، نحملها معنا منذ الأزل وقبل أن تكون صناعة ضخمة غزت القرن العشرين.. ابحث عن السينما بداخلك وأخرجها إلى الوجود قبل أن تجهد نفسك عبثا في البحث عن الموارد المالية لإخراجها. المال يتبع وليس هدفا لذاته، هو وسيلة فقط وليست غاية. التعبير الصادق أقوى حتى في جلبه للموارد المالية التي تأتي لخدمة الفيلم لا للإغتناء، فكن صادقا في تعبيرك الجمالي، يتبعك المال لتحقيقه، فداخل قاعة مظلمة، حيث ينسى الناس كل شيء، ويعم الظلام، هي فقط الأفكار والتعابير الفنية ما نشاهده على الشاشة المضيئة، وليس المال.





السينما لن تموت، فهي فن عريق، جذوره ضاربة في التاريخ، تنبت وتنمو وتحيى في كل زمان ومكان، خارج أية ظرفية، كظرفية هذا الوباء المفاجئ الذي لم ينزل علينا من السماء ولم يكن أبدا غضبة إلهية كما ظن البعض، بل شيئا خلقته آلهة آدمية فصعد إلينا من تحت الأرض حتى اجتاح كل شيء نلمسه. السينما جذور عريقة يجب اكتشافها فينا لا خارجنا لنقول الكثير ونحكي أفراحنا وآلامنا بصدق.. نعم، كم من مخرج مات قبل أن تظهر السينما وكم من مخرج سيظل حيا بيننا بعد اختفائها.





كما نظرا للإقبال الكبير على الفيلم المصري "عنها" المشارك في المسابقة الدولية، قرر المهرجان تخصيص عرض استثنائي لحاملي الكارنيهات من نقاد وصحفيين، في العاشرة من صباح بعد غد الأربعاء، بالمسرح الكبير، وسيكون الدخول بأسبقية الحضور.





الفيلم تم حجز جميع تذاكر دخول عرضية غدا، وذلك فى وقت مبكر من صباح اليوم وهو ما أغضب عدد كبير من الصحفيين.





و استاء حاملو كارنيهات الصحافة والاعلام بسبب عدم وجود تذاكر لافلام غدا من مهرجان القاهرة السينمائي، وانهم حينما ذهبوا لحجز الافلام المعروضه في الغد عند فتح شباك التذاكر علموا ان الافلام كلها محجوزة، فتعجب الجميع من حجزها قبل فتح الباب، وتساءلوا إلى من حجزت تلك التذاكر وهى مازالت بالغد علما انه لا يمكن حجز الافلام لأكثر من يوم واحد.





الحد الساعة خمسة :

يعرض اليوم في الثالثة والنصف عصرا بسينما الهناجر الفيلم الروائي القصير " الحد الساعة خمسة" ضمن فعاليات مسابقة سينما الغد ضمن اقسام الدورة ال42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور صناعه ومجموعة من السينمائيين والفنانين.





الفيلم بطولة الفنانة هديل حسن التي تلعب فيه دور ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظي علي تجربة أداء مع مخرج كبير اللذي يضعها في موقف يتعين عليها القيام بإختيار صعب.

شهدت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الكثير من الأحداث المليئة بالمفاجآت التي شهدت أيضا حضور عدد كبير من النجوم سواء من خلال لقاءات حوارية أو عروض أفلام.