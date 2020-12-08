وزير الأوقاف : حديث الرئيس عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي بباريس أثلج صدور المسلمين ومحبي السلام الإنساني ودعاته في مختلف أرجاء المعمورة ، وحاز احترام العالم كله لشدة حكمته وعقلانيته وإنصافه للذات والآخر، واعتماده على العقل والمنطق السديد ، وأن حديثه عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ، ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات.
وأضاف جمعة في تصريح له أن ما ذكره الرئيس من أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية كلام يوزن بميزان الذهب ، ويدرك معناه ويحترمه كل المؤمنين المتدينين في العالم بأسره .
وتابع: نؤكد أن دعوة الرئيس لمراجعة القوانين التي تسمح بعدم احترام الأديان هي دعوة شجاعة ومنصفة و جديرة بأن تكون ميثاقا دوليا ، وأن سيادة الرئيس ينطلق في ذلك من منطلقات دينية وإيمانية وإنسانية رشيدة و سديدة وواعية وغير محتملة للجدل ، مما يجعلنا فخورين بهذا التناول الراقي المنبثق من عمق الحضارة والثقافة الإسلامية العظيمة ، مع إنصاف الآخرين واحترام عقائدهم ومقدساتهم ، وفِي الوقت ذاته مطالبتهم وعلى قدم المساواة باحترام مقدساتنا ومعتقداتنا وثقافتنا و خصوصيتنا الدينية والحضارية والثقافية قدر احترامنا لمقدسات الآخرين ومعتقداتهم وخصوصياتهم الحضارية والثقافية .