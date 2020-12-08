وزير الأوقاف : حديث الرئيس عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي بباريس أثلج صدور المسلمين ومحبي السلام الإنساني ودعاته في مختلف أرجاء المعمورة ، وحاز احترام العالم كله لشدة حكمته وعقلانيته وإنصافه للذات والآخر، واعتماده على العقل والمنطق السديد ، وأن حديثه عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ، ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات.









وأضاف جمعة في تصريح له أن ما ذكره الرئيس من أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية كلام يوزن بميزان الذهب ، ويدرك معناه ويحترمه كل المؤمنين المتدينين في العالم بأسره .







