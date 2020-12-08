ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معتز البطاوي: نشكر أبو العينين على الدعم وهذه هي الصفقة الأصعب لسيراميكا كليوباترا.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
محمد رشاد
وجه معتز البطاوي المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر للنائب محمد أبوالعينين رئيس النادي ومجلس الإدارة على الدعم الذي يقدمه للنادي والجهاز الفني.

وأضاف البطاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان عمل على اختيار مجموعة من اللاعبين المميزين لضمهم للفريق حتى اللحظات الأخيرة مشيرا إلى ان الفريق أبرم صفقات قوية في وقت قصير.

وحول الصفقات الجديدة شدد البطاوي على أنه في البداية يشكر جميع اللاعبين السابقين الذين ساعدوا النادي على الوصول للممتاز بعد ٤ سنوات متتالية في الدرجة الثانية، والصفقات الجديدة إضافة قوية وفريق قادر على تقديم كل ما لديه، والنادي فضل اختيار اللاعب صاحب الشخصية والطموح والقتال داخل الملعب وبالفعل تم اختيار أفضل وأهم العناصر التي يحتاجها النادي.

وأشار إلى أن التفاوض مع اللاعبين الجدد لم يكن سهلا ولكن دعم مجلس الإدارة سهل الأمور لضم اللاعبين الذين طلبهم المدير الفني.
وعن صفقة صالح جمعة أكد البطاوي أن التفاوض معه لم يستغرق سوى 15 دقيقة وأن اللاعب فضل اللعب تحت قيادة هيثم شعبان لسابق اللعب تحت إدارته في انبي.

وأوضح أن صفقة عامر عامر هي الأصعب وكان أول اسم تم التفاوض بشأنه وآخر صفقة تم ضمها بسبب تمسك الإنتاج الحربي ببقائه وتمت صفقة تبادلية بالاستغناء عن الحارس محمد الحضري للانتاج الحربي مشيرا إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا لا يدخل في صراعات من أجل صفقات.

وأشار البطاوي إلى أن التمثيل المشرف ليس هدف سيراميكا كليوباترا والهدف دائما هو المنافسة والتواجد القوي مؤكدا أن النادي تعاقد مع 18 لاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مهاجمان وديفيندر.. معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا سيتعاقد مع 3 أجانب جدد

محمد إبراهيم بعد انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا: شفرة هيثم شعبان تعيدني للمنتخب

معتز البطاوي يكشف تفاصيل اختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا.. فيديو

ميدو عن اختفاء لاعب سيراميكا كليوباترا: غريب أن يحدث في دولة القانون

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعة لصفوفه في صفقة انتقال حر

غدا .. سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديًا

ترشيحاتنا

بالأسود الجذاب.. ريم البارودي تثير الجدل بفستان يبرز نحافتها.. شاهد

بملابس سوداء.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

شاهد.. ميلانيا ترامب تترك هدية داخل البيت الأبيض في انتظار عائلة بايدن

أخبار الفن.. وفاة ممثل سوري في دار المسنين.. قصة الخلاف بين أمير عيد ومحمود العسيلي .. أول ظهور لـ سمير غانم بعد رحيل رفيق دربه

محمد أبو العينين: أنا أهلاوي.. وأعشق محمود الخطيب

إيران غير قادرة على شراء لقاح كورونا بسبب العقوبات الأمريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

بالأسود الجذاب.. ريم البارودي تثير الجدل بفستان يبرز نحافتها.. شاهد