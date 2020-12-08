معتز البطاوي: نشكر أبو العينين على الدعم وهذه هي الصفقة الأصعب لسيراميكا كليوباترا.. فيديو

وجه معتز البطاوي المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر للنائب محمد أبوالعينين رئيس النادي ومجلس الإدارة على الدعم الذي يقدمه للنادي والجهاز الفني.





وأضاف البطاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان عمل على اختيار مجموعة من اللاعبين المميزين لضمهم للفريق حتى اللحظات الأخيرة مشيرا إلى ان الفريق أبرم صفقات قوية في وقت قصير.





وحول الصفقات الجديدة شدد البطاوي على أنه في البداية يشكر جميع اللاعبين السابقين الذين ساعدوا النادي على الوصول للممتاز بعد ٤ سنوات متتالية في الدرجة الثانية، والصفقات الجديدة إضافة قوية وفريق قادر على تقديم كل ما لديه، والنادي فضل اختيار اللاعب صاحب الشخصية والطموح والقتال داخل الملعب وبالفعل تم اختيار أفضل وأهم العناصر التي يحتاجها النادي.





وأشار إلى أن التفاوض مع اللاعبين الجدد لم يكن سهلا ولكن دعم مجلس الإدارة سهل الأمور لضم اللاعبين الذين طلبهم المدير الفني.

وعن صفقة صالح جمعة أكد البطاوي أن التفاوض معه لم يستغرق سوى 15 دقيقة وأن اللاعب فضل اللعب تحت قيادة هيثم شعبان لسابق اللعب تحت إدارته في انبي.





وأوضح أن صفقة عامر عامر هي الأصعب وكان أول اسم تم التفاوض بشأنه وآخر صفقة تم ضمها بسبب تمسك الإنتاج الحربي ببقائه وتمت صفقة تبادلية بالاستغناء عن الحارس محمد الحضري للانتاج الحربي مشيرا إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا لا يدخل في صراعات من أجل صفقات.



