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بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منى ممدوح، صورا لها من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منى ممدوح؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان حمالات مكشوف من الجوانب ومن منطقة والصدر بالنقاش الدانتيل الشفاف  وهو ما علق عليه البعض من متابعيها بالسلب. 

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وشاركت الفنانة منى ممدوح في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وأثارت منى ممدوح الجدل على السجادة الحمراء بإطلالتها الجريئة، مرتدية فستانا باللون البمبي مكشوفا من منطقة الصدر وقصيرا فوق الركبة.

وانتعلت منى ممدوح حذاء مكشوفا باللون الذهبي ذا كعب عالي لاستكمال اطلالتها اللافتة.

ومن الناحية الجمالية وضعت منى ممدوح الماكياج البسيط لإبراز ملامحها الرقيقة، مع ترك خصلات شعرها الناعمة السوداء أعلى الكتف بطريقة طبيعية.

يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت  في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد
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