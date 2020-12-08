ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدون رئيس .. تشكيل لجنة جديدة لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي

استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على  تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم جديدة بدون رئيس تتكون من: فاروق جعفر -احمد عبد الحليم- ايمن يونس -محمد حلمي - تامر عبد الحميد دونجا -حسين السيد".

وقررت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالم استبعاد كل من  اشرف قاسم وعبدالحليم علي عن اللجنة والاكتفاء بمنصبيهما مع الفريق  اشرف كمشرف عام وعبدالحليم مدير كرة.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز التنفيذي كالتالي:
- المدير التنفيذي .. سيتم اختياره وتعيينه لاحقا.

- الدكتور عاطف النمر خليفة .. نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير المالي.

- كامل عبدالحميد جودة .. مدير النشاط الرياضي.

- فوزي العريان .. مدير الشؤون القانونية.

- نبيل عبدالفتاح .. مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية.

- صلاح شاكر .. مساعد مدير العلاقات العامة.

- خالد أحمد رفعت .. مدير التسويق.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد رحيل مرتضى منصور.. تعرف على موقف الفريق الأول بنادي الزمالك والألعاب الأخرى

وزير الشباب والرياضة يبعث رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء

بالأسماء.. 4 أساطير لإدارة ملف الكرة بالزمالك

أهنئ الأحمر بالتتويج الأفريقي.. رئيس الزمالك يعلن ترحيبه بعودة العلاقات مع الأهلي

لا مساس بفريق الكرة.. رئيس الزمالك الجديد يوجه رسالة خاصة للجماهير

رئيس الزمالك الجديد: إعادة العضويات المشطوبة وفقًا للوائح والقوانين

ترشيحاتنا

أوباما يرفض التجديد لـ الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا الفريق

قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن نادي الزمالك

الأزهر يثمن مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالقيم الدينية

كائنات فضائية تغزو الأرض.. شاهد رد فاروق الباز

مرتضى منصور ينتظر حكم القضاء.. ومجلس إدارة الزمالك المؤقت يستمر لمدة عام

لغز جديد.. مجدي عبد الغني: الأهلي حصل على الثلاثية 4 مرات.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

بالأسود الجذاب.. ريم البارودي تثير الجدل بفستان يبرز نحافتها.. شاهد