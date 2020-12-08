بدون رئيس .. تشكيل لجنة جديدة لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك

استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم جديدة بدون رئيس تتكون من: فاروق جعفر -احمد عبد الحليم- ايمن يونس -محمد حلمي - تامر عبد الحميد دونجا -حسين السيد".

وقررت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالم استبعاد كل من اشرف قاسم وعبدالحليم علي عن اللجنة والاكتفاء بمنصبيهما مع الفريق اشرف كمشرف عام وعبدالحليم مدير كرة.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز التنفيذي كالتالي:

- المدير التنفيذي .. سيتم اختياره وتعيينه لاحقا.





- الدكتور عاطف النمر خليفة .. نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير المالي.





- كامل عبدالحميد جودة .. مدير النشاط الرياضي.





- فوزي العريان .. مدير الشؤون القانونية.





- نبيل عبدالفتاح .. مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية.





- صلاح شاكر .. مساعد مدير العلاقات العامة.





- خالد أحمد رفعت .. مدير التسويق.



