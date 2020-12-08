حكم قضائي ضد الروائي محمد جبريل بسبب تنكيس شقته.. ورئيس الحي يعد بحل الأزمة.. فيديو

قالت الدكتورة زينب العسال، زوجة الروائي الكبير محمد جبريل، إن أسرتها فوجئت بقضية مرفوعة ضدهم دون إبلاغهم بها.





وأوضحت العسال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «فوجئنا بقضية مرفوعة من الحي ضدنا وضد أحد جيراننا الذي توفي منذ 6 سنوات، بسبب خلافات بين الجيران خاصة بتسرب المياه ليس لنا دخل بها»، مضيفة: «نمتلك شقة واحدة في العمارة ولا نملك حق الترميم؛ كون العمارة ليست ملكنا».





وأضافت «زوجي محمد جبريل يشعر بالظلم كونه ليس طرفا في المشكلة، ولم يبلغه أحد»، مشيرة إلى أن زوجها غير قادر على الحركة بعد إجراء عملية جراحية.





وأكملت «ليست لدينا مشكلة لو قَدِمَ أي خبير وقيَّم وضع العمارة على أرض الواقع، لكن هذا لم يحدث، وفوجئنا بصدور حكم ضد زوجي بسنة مع الشغل»، مشيرة إلى أنها حاولت لقاء رئيس الحي؛ لكنها لم تتمكن.





ومن جهته، قال اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة: «أتواصل مع الإسكان لمعرفة أصل المشكلة»، مشيرا إلى أنه سيستقبل زوجة الروائي محمد جبريل اليوم وسيبحث اتخاذ كل الإجراءات الصحيحة لحل المشكلة.



