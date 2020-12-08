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مرأة

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة زينة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بلوك جديد وجذاب يكشف جمالها واناقتها.

وظهرت به زينة، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الابيض المطرز بالفضى ذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها جريئة  لتبرز جمالها ليكشف اناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة في المكياج على اللون الأسود والبني كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها الجذاب الكاجوال.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال الجذابة.

وشاركت زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.
بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة
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