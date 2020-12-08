بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

نشرت الفنانة زينة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بلوك جديد وجذاب يكشف جمالها واناقتها.





وظهرت به زينة، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الابيض المطرز بالفضى ذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها جريئة لتبرز جمالها ليكشف اناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة في المكياج على اللون الأسود والبني كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها الجذاب الكاجوال.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال الجذابة.



