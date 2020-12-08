عبر تقنية زووم.. سيدات مصر بالخارج ينظمن ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت سيدات مصر بالخارج، ندوة عبر تقنية زووم لمناقشة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بمناسبة تخصيص ستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في العالم، واهتمام الدولة المصرية بالمرأة ومشاكلها وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز دورها علميا وسياسيا واجتماعيا.





كان أهم هدف من أهداف الندوة إلقاء الضوء على ما تتعرض له المرأة من صور عديدة للعنف وتقييم الجهود المبذولة في هذا الخصوص، وأيضا إلقاء الضوء على كل الجهود المبذولة من مؤسسات مختلف الدول الأوروبية وأمريكا وكندا مصر في التعامل مع هذه النوع من المشاكل وخاصة بعد زيادة المؤشرات العالمية في العنف ضد النساء.





وتطرقت الندوه الي جميع انواع العنف ومنه العنف نفسي، أو الجسدي أو الفظي، حتى معنوي وعلاقة ذلك بارتفاع نسب الطلاق بشكل عامة وفي مصر بشكل خاص، حيث شملت محاور النقاش العوامل التي أدت إلى زيادة العنف ضد النساء بالرغم من القوانين المجرمة لذلك، ومدى تأثير المجتمع على عدم الحد لظاهرة العنف ومدى قوة القانون والتشريعات في عدم التوازن الموجود في مجتمعاتنا العربية.





وكان من أبرز ضيوف الندوة الدكتور فاروق الباز والذي أكد في كلمته أن المرأة المصرية جزء لا يتجزأ من الحضارة المصرية والعربية فكانت الزوجة والأم وسيدة الأعمال والأميرة والملكة منذ القدم وكان لها دور هام فى بناء الدولة المصرية.





وطالب مؤسسات المجتمع المدني ومنها المجلس القومي للمرأه بتوحيد الجهود للمساعدة في محاربة ظاهرة العنف واكد أنه يجب على الجميع دعم المرأة ومساندتها مشيرًا إلى الدور الكبير للإعلام فى هذه المساندة.





وجاء استضافة الدكتورة سهير منتصر استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمستشار القانوني للاتحاد العام للمصريين في الخارج ليضفي الصبغه القانونية في الندوة حيث اوضحت سيادتها كافة الطرق القانونية التي تحمي حقوق المرأة بمصر، وتحدثت عن زيادة نسب الطلاق في مصر بسبب العنف وكيف أن القانون دائما يقف في صف الحق ويحافظ بكل الطرق على حماية الأسرة من كل المشاكل التي تتسبب في التفكك الأسري، وأوضحت كيف تم تعزيز المرأة في جميع الأديان السماوية.





من جانبها نفت الدكتورة فوزية العشماوي أستاذة الأدب العربي والحضارة الإسلامية في جامعة جنيف بسويسرا، وخبيرة لدى اليونسكو أن يكون الإسلام قد قلل من شأن المرأة وأن كل ما ينسب للإسلام في هذا الملف معلومات مغلوطة واستخدام يسيء للدين ولنا في معاملة الرسول لزوجاته افضل الامثله، وتطرقت إلى عملية ختان الفتيات وأنها عادة موروثة وليس لها علاقة بالدين، وأنه أمر مرفوض دينيا ومجرم دوليا.



وأوضحت كل من الدكتورة نسرين البغدادي استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث وعضو المجلس القومي للمرأه، وماجدة محمود رئيس فرع الجيزة بالمجلس القومي للمرأة، كيف يتعامل المجلس مع كل حالات العنف والطرق التي يتخذها لحماية حقوق المرأة، وأن هناك أيضا بيوتا للمطلقات تحت رعاية المجلس وكفالته وتوفير دعم حقوقي متكامل للحالات الغير قادرة لتحمل نفقات قضايا الطلاق، وانهم يقدمون الدعم النفسي المناسب وأن هناك خطا ساخنا لحالات الطوارئ.





كما تحدثت الأخصائية النفسية الدكتورة سارة العزب عن تأثير ذلك على الصحة النفسية والمجتمعية وأن أضرار العنف تشكل تهديد للمجتمع بالكامل ويجب أن يكون هناك اختبارات نفسية قبل الزواج لضمان الصحة النفسية والمناخ الصحي للحياة الأسرية، كما أوضحت الدكتورة نانسي ممدوح من كندا كيفية معاملة الدولة الكندية مع ملف حقوق المرأة وخاصة بالنسبة للمشاكل التي تتعرض لها الأسرة.





وأوضحت ابتسام العرباوي والتي تعمل بمجال الترجمه في هولندا وعضوة اتحاد النساء العربيات بهولندا، أن نسبة العنف للمرأة يصل حسب تقارير صدرت مؤخرا وصل إلى 45% في هولندا المتقدمة، وأن العنف ضد المرأة ظاهرة دولية وتحاول كافة المنظمات الدولية التصدي لها، كما أوضحت أن هناك عنف بين الأسر المهاجرة ولكن المرأة تخاف أو عائق اللغة يمنعها من التواصل الى الجهات المعنية لشرح قضيتها.





كما طرحن توصيات الندوة وأهمهم: أن هذه الندوة تأتي كبداية لسلسلة من الندوات والتي ستهتم بمناقشة نفس الموضوع من جوانب مختلفة، كما تم توجيه طلب للمجلس القومي بإمداد المنظمات المصرية والعربية بتقرير مفصل عن نسب العنف والتحرش في مصر مترجم بأكثر من لغة حتى يتم عرضه على المنظمات الدولية، لتصحيح الأفكار والأرقام المغلوطة التي تتناولها المنظمات الدولية من جهات تتعمد تشويه الحقائق عن حقيقة الأوضاع في مصر، وأيضا إمدادنا بأسهل الطرق للتواصل مع المجلس القومي لسهولة التعاون المشترك بينه وبين المنظمات والاتحادات في الخارج.

كما تم طرح فكرة الدكتورة سهير منتصر في وجوب توفير المساعده القانونيه مجانا من قبل الدولة المصرية في جميع حالات الطلاق سواء للقادرين أو غير القادرين.





وفي ختام الندوة قدم منظموها الاعلامية سحر رمزي من هولندا والدكتورة جيهان جادو من باريس، والكاتبة إيمان وهمان أمريكا، والمهندسة ميرفت خليل من لندن الشكر للضيوف والمشاركات، وبشكل خاص الدكتور فاروق الباز.

