ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

وفي سياق منفصل، أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة تفقدية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الفيوم للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على جميع الخدمات التى تقدم لهم ، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

وقد تفقدت اللجنة سجن الفيوم العمومي، من حيث أماكن الزيارات ومرافق السجن كافة ، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.

كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنيين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) ، وكذا عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.