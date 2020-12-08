ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (6,4 طن "لحوم وكبده مُجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .
جاء وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وفي سياق منفصل، أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة تفقدية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الفيوم للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على جميع الخدمات التى تقدم لهم ، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.
وقد تفقدت اللجنة سجن الفيوم العمومي، من حيث أماكن الزيارات ومرافق السجن كافة، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.
كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنيين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) ، وكذا عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارا لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية للتأكد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها .