خاص| ودائع البنوك بالعملة الأجنبية تسجل 663.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي

انخفضت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلي 663.52 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 664.4 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 674.31 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.







وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لقطاع الاعمال العام، إلي 31.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 31.76 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ32.54 مليار جنيه في يونيو السابق





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واوضح التقرير أن جملة ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية وصلت إلي 166.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 166.213 مليار جنيه في يوليو السابق، مقارنة بـ171.3 مليار جنيه في يونيو الماضي.





وبلغ حجم الودائع للقطاع العائلي نحو 4.6 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقابل 4.6 تريليون جنيه في يونيو الماضي.







وصلت ودائع الحكومة بالعملة المحلية نحو 701.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 672.7 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ642.4 مليار جنيه في يونيو من نفس العام. وبلغت جملة الودائع الحكومية لـ 810.03 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 777.61 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 744.4 مليار جنيه في يونيو من نفس العام .وصلت ودائع الحكومة بالعملة المحلية نحو 701.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 672.7 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ642.4 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.





وبلغ حجم الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية وفقا للتقرير ، نحو 108.243 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 104.924 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 102.031 مليار جنيه في يونيو 2020.



وسجلت الودائع غير الحكومية ارتفاعا إلي 4.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.011 تريليون جنيه في يليو2020 ومقارنة بـ 3.96 تريليون جنيه في يونيو من نفس السنة.





وصلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لـ 3.5 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 3.4 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه في يونيو 2020.

وسجلت ودائع القطاع الخارجي نحو 7.52 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 7.212 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ7.7 مليار جنيه في يونيو 2020.