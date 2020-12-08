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رياضة

مفاجأة.. بوجبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد لهذا السبب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
بوجبا
بوجبا
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مجدى سلامه
أكد مينو رايولا وكيل الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن بوجبا قد قرر الرحيل عن الفريق في فترة الإنتقالات القادمة. 

وقال مينو رايولا وكيل اللاعب عبر صحيفة سبورت الإنجليزية : " بوجبا غير سعيد في النادي.. يريد تغيير الهواء والانتقال إلى ناد آخر ".

وأضاف: " بوجبا يشعر بعدم الراحة حاليا داخل قلعة مانشستر يونايتد، وهذا عكس ما كان عليه في البداية ".

وسجل بول بوجبا أول أهدافه مع فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم وذلك في مباراة السبت الماضي في الدوري الإنجليزي. 

وجاء بوجبا إلى فريق مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادمًا من نادي يوفينتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
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