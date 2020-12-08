بايدن يعلن موعد اختيار وزير دفاعه

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن عزمه الإعلان عن وزير دفاعه، يوم الجمعة المقبل، وسط ضغوط من جانب الحزب الديمقراطي حول شخصية الوزير الأهم في إدارة بايدن.









ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، يتعرض بايدن لضغوط من الحزب الديمقراطي من أجل اختيار وزير دفاع من أصول إفريقية، أو سيدة.









وكانت تقارير أمريكية أشارت إلى اقتراب ميشيل فلورنوي، مستشارة سياسة الدفاع والمسئولة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وكذلك إدارة باراك أوباما.









وتلقى بايدن خلال الفترة الماضية، تحذيرات من تحالفات سياسية مختلفة من اختيار ميشيل بسبب ما أسموه، اتخاذها قرارات سياسية غير حكيمة.









ومن بين المنافسين المحتملين الآخرين لهذا الدور الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي لويد أوستن وجيه جونسون، وزير الأمن الداخلي الأمريكي الأسبق. كما أنه شغل منصب مستشار لوزارة الدفاع في إدارة باراك أوباما.







