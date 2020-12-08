الإسماعيلي يوقع بروتوكولا مع جامعة القناة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالنادي

وقع مسئولو النادي الإسماعيلي، برتوكول طبي ، مع احمد زكي رئيس جامعة قناة السويس ، بناء علي تعليمات المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس ادارة الدراويش وضمن سياسة المجلس .





وبموجب البروتوكول سيتم اجراء كشف طبي شامل وإعداد تقرير لكل لاعب مع متابعة الحالة الصحية لديهم بإستمرار وفق برنامج طبي .





وشهد توقيع البروتوكول رئيس جامعه القناة واحمد العجوز مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بجانب احمد صالح المدير الاداري .





ومن جهته، ثمَّن احمد العجوز هذا البرتوكول الذي يأتى بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة عناصر الفريق .