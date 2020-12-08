ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي يوقع بروتوكولا مع جامعة القناة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالنادي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
Advertisements
عبدالله هشام
وقع مسئولو النادي الإسماعيلي، برتوكول طبي، مع احمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، بناء علي تعليمات المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس ادارة الدراويش وضمن سياسة المجلس  . 

وبموجب البروتوكول سيتم اجراء كشف طبي شامل وإعداد تقرير لكل لاعب مع متابعة الحالة الصحية لديهم بإستمرار وفق برنامج طبي . 

وشهد توقيع البروتوكول رئيس جامعه القناة واحمد العجوز مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بجانب احمد صالح المدير الاداري . 

ومن جهته، ثمَّن احمد العجوز هذا البرتوكول الذي يأتى بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة عناصر الفريق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المصري للتأمين يوقع برتوكول مع البريد لدعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كيف تستفيد الرعاية الصحية من التعاون مع أسترازينيكا..السبكي: النظام الإلكتروني يضمن تقليل هدر الدواء وسرعة وصوله للمرضى.. والبروتوكول يوفر 15 منحة و2000 فرصة تدريب لتعزيز قدرات الفريق الطبي

بروتوكول تعاون بين كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة وصحة بالبحر الأحمر

بروتوكول بين مستشفيي أسوان الجامعي وأبو سمبل الدولي لتبادل الخبرات الطبية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور ينتظر حكم القضاء.. ومجلس إدارة الزمالك المؤقت يستمر لمدة عام

الحيرة تصيب رجلا بعد تصويره أجساما غريبة تصعد إلى السماء.. شاهد

انفصل عنها بعد 5 سنوات.. تسريبات عن إهداء الرئيس الروسي بوتين شركة بـ 380 مليون دولار لزوج ابنته

عرض أوروبي ضخم لشراء محمد الشناوي ومهاجم الزمالك

إبراهيم حسن: الأهلي سيئ فنيا مع موسيماني .. وبدر بانون كويس

بعد مطالبة الأمريكان بالإفراج عن الإخوان.. أحمد موسى: والله ما حد منهم هيشوف الشارع أبدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

بفستان حمالات.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة عرضتها للانتقاد

بالأسود الجذاب.. ريم البارودي تثير الجدل بفستان يبرز نحافتها.. شاهد