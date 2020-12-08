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مرأة

بإطلالة شتوية.. سلمى رشيد تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
سلمى رشيد
سلمى رشيد
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آية التيجي
شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها صورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة انوثتها وجمالها الخلاب.


وتألقت سلمى رشيد وهي ترتدي توب باللون الرمادي باكمام طويلة، على بنطال باللون الأسود هي وسط وعليه هاف بوت باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها ورشاقتها .

وتألقت سلمى رشيد بتسريحة شعر ناعمة، وقامت بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، مع وضع لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وأبرزت سلمى رشيد إطلالتها في اختيار الإكسسوارات؛ حيث إنها اكتفت اختيار قلادة ناعمة باللون الذهبي تناسبت مع إطلالتها بشكل كبير.

ولدت الفنانة المغربية سلمى رشيد في 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني، ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1، أطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا " و"السلطانة".

وكانت سلمى مند نعومة أظافرها تميل لتصميم الأزياء عرائسها من الدمى وتحب الغناء كذلك، وعرفت في محيطها العائلي وبين زملائها في جميع مراحلها الدراسية بميلها للغناء، هذا الميل ورثته عن أبيها الذي كان في شبابه ضمن مجموعة غنائية، وكان يجيد العزف على الآلات الوترية على اختلاف أنواعها.

ومن مدرجات الجامعة وبدون سابق إنذار توجهت سلمى رشيد إلى برنامج اكتشاف المواهب أرب آيدول في موسمه الثاني، ودخلت المنافسات في مرحلة الأداء وحازت على الموافقة من أعضاء لجنة التحكيم وبالإجماع، وواصلت تألقها في جميع مراحل البرنامج، ونظرا لقوة صوتها وندرته وحضورها الطاغي على خشبة المسرح، وأدائها لكل أنواع الغناء، المصري واللبناني والخليجي والمغربي رغم صغر سنها، جعلت كل من يسمع صوتها يشهد لها بمستقبل زاهر في الغناء، ابتداءً من أعضاء لجنة التحكيم الذين أقروا جميعهم بقوة صوتها وصفائه؛ حيث تم التنبؤ بأن يكون لها شأن عظيم في الوطن العربي.

وآمن الفنان راغب علامة بموهبة سلمى رشيد من أول وهلة، مرورًا بضيوف حلقات البرنامج الذين أشادوا كذلك بصوتها، مثل: ديانا حداد، ومحمد منير الذي وصف صوتها بالثوري، وانتهاء لفنانين عظام لهم مكانتهم في عالم الغناء الذين أعجبوا بجمالية صوتها و الكاريزما الخاصة بها الطاغية، فقد قالت الفنانة أصالة نصري أن سلمى رشيد على هيئة فنانة وأنها أحببتها وأحبت تكوينها.

وخرجت سلمى رشيد من المنافسة لتدخل قلوب الألوف من المعجبين والمؤيدين، فتضاعف عدد المتابعين لها، وحققت الأغاني التي أدتها خلال البرنامج أعلى نسب المشاهدة، وصلت إلى عشرات الملايين من المشاهدين، و بإقبال لا يعرف التوقف.

وحصلت سلمى رشيد على لقب سفيرة للنوايا الحسنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الإطار أجرت  بعدة زيارات للجمعيات الخيرية والأسر المعوزة، ومستشفى الأطفال المصابين بالسرطان بالمغرب، وفي فلسطين زارت روضة الأطفال بمخيم الأمعري، ولقب سفيرة لمستشفى الاكاديمية الامريكية للجراحة والتجميل.

وحصلت سلمى رشيد على عدة تكريمات بالمغرب؛ حيث تم اختيارها ضمن أبرز الشخصيات المغربية لعام 2013، و بمدينة تطوان أحرزت على العضوية الشرفية لمؤسسة حنان، وحصلت على درع أفضل مطربة لعام 2013، و بمدينة الرباط تكريم من سفارة العراق بالرباط.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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