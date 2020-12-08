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أخبار العالم

أول 5 فئات تحصل على لقاح كورونا في السعودية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
أعلنت اللجنة الاستشارية السعودية لممارسات التحصين، عن الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فور توفره، وذلك عقب الموافقة العلمية عليه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. 

وقالت اللجنة- وفق ما نقلته صحيفة مكة السعودية- إن الفئات التي ستحصل على اللقاح فور توفره، على رأسهم "العاملين في المجال الطبي"؛ نظرا لما يواجهونه من خطر كبير. 

وأضافت اللجنة أن من بين هذه الفئات العاملين في الصناعات الأساسية والحرجة، والمصابين بأمراض مزمنة، والأشخاص فوق الـ 65 عاما. 

كما كشفت اللجنة عن سلسلة من الشائعات حول اللقاح أهمها، أن اللقاح يتسبب في الإصابة بالفيروس، حيث أكدت عدم صحة الأمر. 

وأكدت أن اللقاح لا يُحوِّل نتيجة تحليل كورونا إلى إيجابي، وأن الحصول على اللقاح أيضا لا يُعدِّل الحمض النووي، كما أنه يساعد على الوقاية من الفيروس. 
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