أخبار التوك شو.. أحمد موسى: حسن البنا أخطر من فيروس كورونا.. كائنات فضائية تغزو الأرض.. وسيراميكا كليوباترا: هنعمل إنجاز في الدوري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من البرامج والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:
أبدى الإعلامي أحمد موسى، إعجابه الشديد بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الفرنسي، مرددا: "الرئيس قال معندناش حاجة نخاف منها نحن أمة تجاهد من أجل الحفاظ على شعوبها".
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أنه يسعى للحفاظ على شعب بأكمله من جماعة إرهابية تسعى للسيطرة عليه منذ 90 عاما؛ لافتا أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية أخطر على البشرية من فيروس كورونا.
أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أن الصفقات الجديدة تحدث عنها كل الوسط الرياضي؛ موضحا لدينا أسس لاختيار اللاعبين أهمها الشخصية داخل وخارج الملعب واللعب بروح النادي لتحقيق الفوز وعمل إنجاز يليق باسم مؤسسة سيراميكا كليوباترا الكبيرة.
ووجه خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الشكر إلى محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة النادي ولجميع العاملين في مجموعة كليوباترا.
وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين: العدالة تتحقق عندما يلجأ المواطن للقضاء دون معاناة
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة قائلا "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر وسأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة".
ووجه في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" رسالة للمواطنين قائلا: "ثقوا في قضائكم وأعلموا إن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل".
علق الدكتور سيد بحيري، أستاذ القانون التجاري، على حكم إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الراحل حسنى مبارك، بأنه يتم عمل إجراءات هامة لأي منصب سيادي، مؤكدا أنه يتم عمل إقرار ذمة مالية وقت الدخول، وبطبيعة الحال الإقرار يُكتب فيه كل ما يكون للعامل سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأضاف "بحيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه من الممكن أن يكون هناك تعقب للأموال داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه بحكم القانون رقم 80 لسنة 2002 يتم تعقب الأموال التي من الممكن إخفاؤها سواء في الداخل أو الخارج.
كشف الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية حقيقة ما يتردد من شخص يدعى أنه ضابط مخابرات إسرائيلي بشأن نزول كائنات فضائية إلى كوكب الأرض.
ورد الباز، ضاحكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الاثنين، قائلا :"مفيش صحة للكلام ده، ولا يوجد أي إثبات علمي لأي حياة في الكون غير كوكب الأرض، ولسه منعرفش".
قالت الحاجة ياسمين الخيام، نجلة الشيخ محمود خليل الحصري: إنها تربت في مجتمع وعائلة واحدة مع الدكتور حسام موافي، وهذا الأمر كان من حسن حظها، لافتة إلى أن المستشار أحمد موافي والد الدكتور حسام كان يتسم بالطيبة والسماحة والبشاشة والعلم والتواضع، معقبة :" كان حاجة جميلة".
وتابعت "الخيام"، خلال لقائها ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، على قناة "cbc"، أن علاقة والدها الشيخ محمود الحصري بالمستشار أحمد موافي كانت علاقة محبة وأخوة ، معقبة: "كانوا بيرجعوا من صلاة الجمعة معا من الحسين، وكنت باخد المستشار أحمد موافي واسطة عشان ينفع والدي، لكي أكمل تعليمي في جامعة القاهرة".
أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام أن أعداد تشارك في انتخابات الإعادة لمجلس النواب؛ مؤكدا أن هذا العدد يكون لديهم وعي كبير للمشاركة في العملية الانتخابية.
وأضاف سلامة خلال لقاء له لفضائية إكسترا نيوز أن المعرفة الشخصية لعدد من الناخبين تلعب دورا كبيرا في ظل خروج اعداد كبيرة فى الجولة الأولى وتتماشى بشكل معقول في مثل هذه الظروف .
رد الفنان أحمد فتحي علي حبه وانتمائه إلى الزمالك قائلا "سنظل أوفياء"، مؤكدا أنه زملكاوي منذ زمن طويل وليس متعصبا "قرار تشجيعي للزمالك هو قرار صائب".
وقد أعرب الفنان أحمد فتحي عن حبه للحيوانات ولكن دون الاقتراب منها وأنه لا يستميل إلى العصبية في تشجيع مباريات كرة القدم سواء مع فريقه الذي يشجعه وغيره.
أكد المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ أن نسبة المشاركة فى جولات الإعادة لانتخابات مجلس النواب تكون عادة أقل من الجولة الأولى، لأن عدد المرشحين في الجولة الأولى كان كبيرا حيث شارك فيها ما يقرب من 4000 مرشح بالمرحلتين الأولي والثانية.
وأضاف السباعي خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن المنافسة في جولات الإعادة تكون أقل حدة وتكون المشاركة هادئة على الرغم من شراسة العملية الانتخابية.
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الفرنسية تطورت خلال السنوات الأخيرة نتيجة عقد المشاركة المصرية الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبي بما يشمل فرنسا لأنها فى مقدمة البلدان الأوروبية.
وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن التعاون المشترك مع الدول الأوروبية ساعد علي نمو العلاقات وارتفاع الصادرات المصرية أربع أضعاف ما كانت عليه وتضاعف الصادرات الأوروبية 3 مرات عما كانت عليه مؤكدا أن فرنسا تهتم بالاستثمار في قطاع الإنشاءات.