أخبار التوك شو.. أحمد موسى: حسن البنا أخطر من فيروس كورونا.. كائنات فضائية تغزو الأرض.. وسيراميكا كليوباترا: هنعمل إنجاز في الدوري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من البرامج والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:







أبدى الإعلامي أحمد موسى، إعجابه الشديد بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الفرنسي، مرددا: "الرئيس قال معندناش حاجة نخاف منها نحن أمة تجاهد من أجل الحفاظ على شعوبها".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد أنه يسعى للحفاظ على شعب بأكمله من جماعة إرهابية تسعى للسيطرة عليه منذ 90 عاما؛ لافتا أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية أخطر على البشرية من فيروس كورونا.









أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أن الصفقات الجديدة تحدث عنها كل الوسط الرياضي؛ موضحا لدينا أسس لاختيار اللاعبين أهمها الشخصية داخل وخارج الملعب واللعب بروح النادي لتحقيق الفوز وعمل إنجاز يليق باسم مؤسسة سيراميكا كليوباترا الكبيرة.

ووجه خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الشكر إلى محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة النادي ولجميع العاملين في مجموعة كليوباترا.









قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة قائلا "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر وسأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة".

ووجه في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" رسالة للمواطنين قائلا: "ثقوا في قضائكم وأعلموا إن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل".









علق الدكتور سيد بحيري، أستاذ القانون التجاري، على حكم إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الراحل حسنى مبارك، بأنه يتم عمل إجراءات هامة لأي منصب سيادي، مؤكدا أنه يتم عمل إقرار ذمة مالية وقت الدخول، وبطبيعة الحال الإقرار يُكتب فيه كل ما يكون للعامل سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأضاف "بحيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه من الممكن أن يكون هناك تعقب للأموال داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه بحكم القا نون رقم 80 لسنة 2002 يتم تعقب الأموال التي من الممكن إخفاؤها سواء في الداخل أو الخارج.







كشف الدكتور فاروق الباز ، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية حقيقة ما يتردد من شخص يدعى أنه ضابط مخابرات إسرائيلي بشأن نزول كائنات فضائية إلى كوكب الأرض.

ورد الباز، ضاحكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الاثنين، قائلا :"مفيش صحة للكلام ده، ولا يوجد أي إثبات علمي لأي حياة في الكون غير كوكب الأرض، ولسه منعرفش".

ياسمين الخيام تكشف سبب تسمية والدها بالشيخ الحصري

قالت الحاجة ياسمين الخيام، نجلة الشيخ محمود خليل الحصري: إنها تربت في مجتمع وعائلة واحدة مع الدكتور حسام موافي، وهذا الأمر كان من حسن حظها، لافتة إلى أن المستشار أحمد موافي والد الدكتور حسام كان يتسم بالطيبة والسماحة والبشاشة والعلم والتواضع، معقبة :" كان حاجة جميلة".

وتابعت "الخيام"، خلال لقائها ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، على قناة "cbc"، أن علاقة والدها الشيخ محمود الحصري بالمستشار أحمد موافي كانت علاقة محبة وأخوة ، معقبة: "كانوا بيرجعوا من صلاة الجمعة معا من الحسين، وكنت باخد المستشار أحمد موافي واسطة عشان ينفع والدي، لكي أكمل تعليمي في جامعة القاهرة".





