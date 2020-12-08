اللجنة الأولمبية عن انتخابات اتحاد الكرة: لا يجوز عقدها إلا في حالة واحدة

أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه لا يجوز إقامة انتخابات اتحاد كرة القدم بدون إقامة جمعية عمومية عادية وفقا لنص قانون الرياضة ولائحة اتحاد كرة القدم.





وقال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، اتحاد كرة القدم لم يدعوا للجمعية العمومية العادية قبل يوم 31 أكتوبر وهو أخر موعد لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية ولا يجوز إقامة انتخابات بدون جمعية عمومية عادية وبالتالي لا يجوز إقامة انتخابات لاتحاد كرة القدم خلال الفترة الحالية.





وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم شأن خاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي له حق تعيين اللجنة المعينة بعد استقالة مجلس الإدارة المنتخب السابق، واللجنة الأولمبية المصرية لا تتدخل من قريب أو بعيد في تعيين أفراد اللجنة المعينة أو عددهم سواء خمسة أفراد أو ثلاثة.





وأشار المهندس هشام حطب ، تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم أو أي اتحاد أو هيئة رياضية يحكمها قانون الرياضة المصري واللوائح المنظمة لذلك ولا يتدخل فيها أحد لأنها أمور واضحه تماما بنص القانون واللوائح.





وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه تم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بقانون الرياضة المصري بعد ترجمته وتم اعتماده والموافقة عليه وهو ملزم للجميع لأنه يتناسب مع المواثيق الدولية واللوائح الدولية للاتحادات والميثاق الأولمبي.