الطريقة الصحية لتناول الفاكهة لمرضى السكر

كشف موقع WebMD، عن أفضل أنواع الفاكهة لمرضى السكر وعن الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة بالنسبة لمرضي السكر.





ووفقا لما نشره موقع WebMD، تحدث الخطوات الصغيرة فى تناول الفاكهة، فرقًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم لذلك يجب أن تتبع التالي:





راقب أحجام حصتك ، خاصةً مع الفواكه المجففة. ملعقتان كبيرتان من الزبيب تحتويان على نفس كمية الكربوهيدرات الموجودة في تفاحة صغيرة.





اختر الفاكهة الطازجة أو المجمدة عندما تستطيع. غالبًا ما تحتوي الفواكه المصنعة مثل عصير التفاح والفاكهة المعلبة في شراب أو عصير على المزيد من الكربوهيدرات ويمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم أعلى من الفواكه الطازجة.





عندما تأكل فواكه مجففة أو مصنعة ، تحقق من الملصق. أضاف الكثير من السكر ، ويمكن أن تكون أحجام الوجبات صغيرة جدًا.





لا تتناول عصير الفاكهة.





تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من الكربوهيدرات: ثمانية من عصير التفاح تحتوي على 29 جرامًا من الكربوهيدرات. ولا تحتوي على الألياف لإبطاء عملية الهضم ومنع ارتفاع السكر في الدم مثل الفاكهة الكاملة. حتى أن الأبحاث تربط بين شرب الكثير من عصير الفاكهة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.





تناول الفاكهة على مدار اليوم. بدلًا من وجبتين على الإفطار ، تناول واحدة على الإفطار والأخرى على الغداء أو كوجبة خفيفة.





أصح الفواكه لمرضى السكري:





تحتوي جميع الفواكه على فيتامينات ومواد كيميائية نباتية وأشياء أخرى تجعلها مفيدة لك. لكن من المرجح أن يقلل البعض من فرص الإصابة بأمراض مزمنة:





شجر العليق -كوب واحد من التوت النيء يحتوي على 62 سعرة حرارية و 14 جرامًا من الكربوهيدرات و 7.6 جرام من الألياف.





فراولة . يحتوي كوب واحد من الفراولة الكاملة على 46 سعرًا حراريًا ، و 11 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 3 جرامات من الألياف.





طماطم. يحتوي كوب واحد من الطماطم المقطعة أو المقطعة على 32 سعرة حرارية و 7 جرامات من الكربوهيدرات و 2 جرام من الألياف.





البرتقال . تحتوي حبة برتقالة متوسطة الحجم على 69 سعرًا حراريًا ، و 17 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 3 جرامات من الألياف.





الفواكه منخفضة المؤشر:





تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة الطازجة على إبقاء معظمها منخفضًا تشمل:





تفاح

البرتقال

موز

مانجو

تواريخ

إجاص

الفواكه ذات المؤشر العالي

توجد بعض الثمار في الطرف الأعلى وتشمل هذه:





أناناس

البطيخ