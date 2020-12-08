لحظة احتجاز سفينة تركية في ليبيا.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يرصد لحظة احتجاز الجيش الليبي، لسفينة تركية ، متجهة إلى مصراته، حيث تم جرها إلى مرفأ رأس الهلال الليبي.





وكانت السفينة التركية تحمل على متنها 9 أتراك و7 هنود، وشخص من أذربيجان، حيث دخلت إلى المنطقة المحظورة قبالة الجبل الأخضر الليبي.





وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، اعتراض باخرة شحن تجارية تركية تحمل علم جامايكا وتحمل اسم "مبروكة".





وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري: "قامت السرية البحرية سوسة باعتراض باخرة شحن تجارية تحمل علم جامايكا وتسمى " مبروكة" لدخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر".





وأضاف: "السفينة تم رصدها داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270 درجة سعت 17:00 - 5/12/2020".





ونوه المسماري إلى أن : "السفينة لم تستجب للنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وسبب وجودها داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، وعدم إتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا؛ لذا تم اعترضها وجرها لميناء رأس الهلال".





وأشار المسماري إلى أن طاقم السفينة يتكون من 9 بحارة أتراك و7 هنود وشخص من أذربيجان، موضحًا أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء مصراته وجاري تفتيشها لمخالفتها اللوائح والنظم والقوانين البحرية.





من جهته، أكد آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة العقيد محمد المجدوب أنه "تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخولها للمنطقة المحظورة شرقي ليبيا وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية".