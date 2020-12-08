برلماني: علاقات مصر مع فرنسا أصبحت أكثر متانة بعد زيارة السيسي

تحدث النائب رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب، عن الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ومتابعتها عبر مختلف وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في العالم كله.





وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات له، إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الشراكة مع مصر أكثر أهمية من أى وقت مضى، وأن زيارة السيسى إلى فرنسا شهادة للعلاقة القريبة والمتينة بين البلدين.





وأوضح نائب الإسكندرية أن ما قاله الرئيس ماكرون، من أن فرنسا تنسق مع مصر لإعادة الاستقرار في ليبيا، يشير إلى تعويل على الدور المصري الهام لتحقيق ذلك الأمر فيها، وكذلك الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مضيفا أن العلاقة بين القاهرة وباريس وبفضل الجهود الهائلة التي بذلها الرئيس السيسي على مدى السنوات الماضية أصبحت اكثر متانة وصلابة من ذي قبل.





وشدد ضيف الله على أن الزيارة تناولت قضايا كثيرة منها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وتوسيع آفاق الاستثمار، خاصة وأن الزيارة شملت لقاءات للسيد الرئيس مع كل أطياف صنع القرار في باريس.