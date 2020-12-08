رسالة نارية من الفنانة شهيرة لمهرجان القاهرة السينمائي بسبب محمود ياسين

قالت الفنانة شهيرة، إن هناك غضبا كبيرا من جمهور الفنان محمود ياسين بسبب عدم تكريم اسمه خلال مهرجان القاهرة السينمائي.





وأضافت شهيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن مهرجان القاهرة السينمائي هو مهرجان كبير وعريق وما حدث من عدم تكريم للفنان الراحل خلاله؛ هو سقطة كبيرة، مؤكدة أنه لا ينقصه أى تكريمات وجمهوره هو الذي يكرمه.

ونوهت الفنانة إلى أن الراحل محمود ياسين كان نجما استثنائيا في تاريخ السينما المصرية، وحملها على كتفه، وتكريمه مطلب جماهيري.





وأردفت: "حزينة حزنا شديدا على عدم تكريم محمود ياسين بالمهرجان وما حدث "تهريج"، مشددة على أن تكريمه بالمهرجان كان سيصبح إضافة له وليس لمحمود ياسين، لأنه أكبر من ذلك بكثير، فتاريخه هو الذى يتحدث عنه.





وشهدت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الكثير من الأحداث المليئة بالمفاجآت التي تخللها حضور عدد كبير من النجوم سواء من خلال لقاءات حوارية أو عروض أفلام.





ونرصد في التقرير الآتي أبرز هذه الفعاليات التي شهدها المهرجان في يومه الرابع.