إبراهيم حسن: الأهلي سيئ فنيا مع موسيماني .. وبدر بانون كويس

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن حسام حسن المدير الفني للفريق تفوق على الجنوب افريقي موسيماني في نصف نهائي كأس مصر.





وأضاف إبراهيم حسن خلال تصريحاته: كل المباريات الأخيرة التي حقق الأهلي الفوز فيها مع موسيماني كان الأسوأ فنيا وحسام حسن تفوق على مدرب الأهلي وكذلك مباراة الزمالك في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ونهائي الكأس أمام طلائع الجيش جماهير الأهلي تعلم جيدا أن الأداء سيئ .





وأكمل إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: بدر بانون مدافع الأهلي الجديد كويس لكن عادي الأهلي يقدر على التعاقد مع لاعبين أعلى منه.





واختتم: المبالغ الكبيرة الموجودة حاليا في الدوري المصري تهريج لا يوجد لاعب يستحق 50 مليون وهذا يجعل اللاعب "يتدلع" ومستواه غير ثابت، إحنا روحنا الزمالك بـ 225 ألف جنيه أنا وحسام.



