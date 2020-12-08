نشرة كورونا الفنية | إصابة صابرين.. وتعافي بيومي فؤاد.. ومغني أمريكي يهزم الوباء

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير الآتي:
إصابة الفنانة صابرين وأسرتها بفيروس كورونا
روت الفنانة صابرين تفاصيل إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بالفعل أصيبت به.
وكشفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، تفاصيل الإصابة، قائلة: "شعرت خلال الساعات الماضية بفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجريت التحليل فأثبت إصابتي بفيروس كورونا".
ونوهت إلى أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وأنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها، وهم "زوجها" و"شقيقها وزوجته"، نافية أن يكون سبب إصابتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انطلق منذ أيام في القاهرة.
وأوضحت الفنانة صابرين: "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا على الفيروس".
وأشارت صابرين، إلى أن سر خطورة الإصابة بفيروس كورونا، عندما يكون بدون أعراض فمن الممكن للأشخاص المخالطين لنا بصفة مستمرة، أن يكونوا مصابين وحاملين للفيروس.
وطالبت الفنانة، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة من فيروس كورونا المستجد.
مغني أمريكي يهزم فيروس كورونا
خرج المغني الأمريكي جيريميه من المستشفى ، بعد أن نجح في معركته الصحية مع فيروس كورونا.
ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت هناك مخاوف على صحة الموسيقي البالغ من العمر 33 عامًا بعد أن تم نقله لأول مرة إلى المستشفى بسبب الفيروس القاتل في منتصف نوفمبر.
وأشارت الصحيفة ، إلى أن تم نقله لاحقًا إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي للمساعدة على التنفس.
و لحسن الحظ ، تعافى جيريميه ، واسمه الحقيقي جيريمي فيلتون ، بنجاح ، حيث يقوم العاملون في مستشفى نورث وسترن ميموريال في شيكاجو بإعادته إلى حالته الصحية.
و قال المغني لـ TMZ: "أولًا وقبل كل شيء ، أود أن أشكر الله والفريق الرائع من الأطباء والممرضات في مستشفى Northwestern Memorial لإنقاذ حياتي. سأكون ممتنًا لهم إلى الأبد".
بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا.. التفاصيل
أصيب الفنان بيومي فؤاد بفيروس "كورونا" المستجد" بعد عودته من مهرجان "شرم الشيخ" الدولي للمسرح الشبابي، الذي اقيم الاسبوع الماضي.
وأكد الفنان بيومي فؤاد لـ "et بالعربي على تعافيه من فيروس "كورونا"، قائلا: "انه خضع لمسحتين الاولي كانت ايجابية والثانية تحولت الي سلبية، وأصبح بصحة جيدة.
نشرت شركة "سينرجي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت".
ويبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.
وتظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.
الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.
يذكر ان اخر اعمال بيومي فؤاد فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائي متخصص في النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين".
ويقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية