نشرة كورونا الفنية | إصابة صابرين.. وتعافي بيومي فؤاد.. ومغني أمريكي يهزم الوباء

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير الآتي:





إصابة الفنانة صابرين وأسرتها بفيروس كورونا





روت الفنانة صابرين تفاصيل إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بالفعل أصيبت به.

وكشفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، تفاصيل الإصابة، قائلة: "شعرت خلال الساعات الماضية بفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجريت التحليل فأثبت إصابتي بفيروس كورونا".

ونوهت إلى أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وأنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها ، وهم "زوجها" و"شقيقها وزوجته"، نافية أن يكون سبب إصابتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انطلق منذ أيام في القاهرة.

وأوضحت الفنانة صابرين: "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا على الفيروس". وأشارت صابرين، إلى أن سر خطورة الإصابة بفيروس كورونا، عندما يكون بدون أعراض فمن الممكن للأشخاص المخالطين لنا بصفة مستمرة، أن يكونوا مصابين وحاملين للفيروس. وطالبت الفنانة، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة من فيروس كورونا المستجد.



مغني أمريكي يهزم فيروس كورونا





خرج المغني الأمريكي جيريميه من المستشفى ، بعد أن نجح في معركته الصحية مع فيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت هناك مخاوف على صحة الموسيقي البالغ من العمر 33 عامًا بعد أن تم نقله لأول مرة إلى المستشفى بسبب الفيروس القاتل في منتصف نوفمبر.





وأشارت الصحيفة ، إلى أن تم نقله لاحقًا إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي للمساعدة على التنفس.





و لحسن الحظ ، تعافى جيريميه ، واسمه الحقيقي جيريمي فيلتون ، بنجاح ، حيث يقوم العاملون في مستشفى نورث وسترن ميموريال في شيكاجو بإعادته إلى حالته الصحية.





و قال المغني لـ TMZ: "أولًا وقبل كل شيء ، أود أن أشكر الله والفريق الرائع من الأطباء والممرضات في مستشفى Northwestern Memorial لإنقاذ حياتي. سأكون ممتنًا لهم إلى الأبد".









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