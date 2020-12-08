فيديوجراف| كشف غموض إلقاء عجوز بأمواله من الشرفة "ادعوا لعمكم صبري"

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ظهر الرجل المسن اثناء مقطع الفيديو والذي قام بتصويره احد المارة على الجهه المقابلة بالقاء الاموال واخذ يردد عبارة "ادعو لعمكم صبري " وسط تجمهر عشرات المارة اسفل الشرفة لالتقاط الأموال.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن فيديو الرجل المسن من خلال الفيديوجراف التالي ...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل مسن يقف في شرفة مسكنه، ويلقي بأمواله على المارة في الشارع، متسائلين عن السبب الذي جعله يقدم على هذا الفعل الغريب.