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فيديو جراف

فيديوجراف| كشف غموض إلقاء عجوز بأمواله من الشرفة "ادعوا لعمكم صبري"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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منار شعبان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل مسن يقف في شرفة مسكنه، ويلقي بأمواله على المارة في الشارع، متسائلين عن السبب الذي جعله يقدم على هذا الفعل الغريب.


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ظهر الرجل المسن اثناء مقطع الفيديو والذي قام بتصويره احد المارة على الجهه المقابلة بالقاء الاموال واخذ يردد عبارة "ادعو لعمكم صبري " وسط تجمهر عشرات المارة اسفل الشرفة لالتقاط الأموال.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن فيديو الرجل المسن من خلال الفيديوجراف التالي    ...
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