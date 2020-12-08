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فن

رسالة مؤثرة من رامي جمال لزوجته .. شاهد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان رامي جمال مجموعة صور جديدة له عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر رامي جمال في الصور برفقة زوجته، وهما في قمة أناقتهما وبلوك جذاب ورائع.


وحرص رامي جمال علي تقديم رسالة رومانسية لزوجتة من خلال الصور حيث علق عليها :"الجايزه الحقيقية في الدنيا هي قلبك".

ونالت الصور على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات ما بين "الحلوين ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم الف مبرووك التكريم.. قمر ما شاء الله عليها .. ربنا يخليكم لبعض.. ربنا يسعدكو و يخليهالك يارب".

وأعلن رامي جمال عن انتهاء تعاقده مع شركة " نجوم ريكوردز " بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر".

النجم رامى جمال قدم العديد من الأغانى الفردية والألبومات الناجحة، حيث قدم أول ألبوماته الغنائية "ما ليش دعوة بحد" منذ حوالى 9 سنوات وحقق نجاحا كبيرا، وبعدها قدم ألبومات أخرى من ضمنها "فترة مش سهلة" و"ملناش إلا بعض" و"ليالينا" وآخرها ألبوم "أنا لوحدى".
 
وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند. 

وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.

أغنية " سقف " من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع توما والأغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد " انا لوحدى ".

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