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أخبار العالم

بشرى سارة لمستخدمي تيك توك.. حكم قضائي ينصف مستخدمي التطبيق

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
تيك توك
تيك توك
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شريف سيد
أصدر قاض أمريكي، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا أوليا، يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود وحجب تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ووفقا لوكالة رويترز، فإن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز، أصدر أمرًا بعد أكثر من شهر من قيام قاضٍ أمريكي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ على تيك توك في 12 نوفمبر 2020.

ورفع 3 مدونين، قضية، ضد قرار السلطات الأمريكية حجب تطبيق "تيك توك" في البلاد اعتبارا من 12 نوفمبر الماضي، مصرين على أن القرار يفقدهم "الفرص المهنية" التي يوفرها التطبيق.

وقررت المحكمة في بنسلفانيا تلبية الدعوى، وإيقاف تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية مؤقتا.

يذكر أن الإدارة الأمريكية قررت حجب تطبيق "تيك توك" الذي صممته شركة صينية، معتبرة أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، ويوفر للسلطات الصينية الوصول إلى بيانات شخصية لأعداد كبيرة من الأمريكيين.

وأمهلت واشنطن شركة ByteDance المالكة للتطبيق حتى 12 نوفمبر لإيجاد حل "للمشاكل الأمنية".
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