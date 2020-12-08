عرض أوروبي ضخم لشراء محمد الشناوي ومهاجم الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر تلقي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك تلقى عرضا كبيرا من دورى اوروبي.





وأضاف سيف زاهر عبر برنامجه المذاع على قناة أون تايم سبورت : محمد الشناوي تلقي عرضا أوروبيا ضخما، ومصطفي محمد تلقي عرضا من فريق آخر لكن بنفس الدوري .





وفي وقت سابق ، قال ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ، إن النادي الأهلي عندما تعاقد معي كان ذلك من أجل الفوز وانا اعرف ما على فعله وهذا لأن الأهلي نادله تاريخ كبير ويفوز بكل شيء .





وأضاف ميشيل بانكون خلال لقاء مسجل له لبرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن اللاعب المحترف يجب ان يكون عليه ضغط خصوصا انني اول مدرب حراس مرمى أجنبي في تاريخ النادي الأهلي وحارس المرمى يتدرب كثيرا مع الفريق مؤكدا ان أسلوب تدريبه ليس سهلا .





وتابع ميشيل يانكون ، قائلا ان محمد الشناوي يثق بي ويؤمن بى ويدرك متى أكون سعيدا ومتى أكون غير سعيد والشناوي يدرك الأخطاء التي يرتكبها وهذا شيء شديد الأهمية في عالم كرة القدم مؤكدا ان الشناوي قوي ومجتهد ومحترف وجاد، ويعرف ان مسيرة الاعب في كرة القدم قصيرة، لذا هو يعرف ما عليه فعله، والمتمثل في الإنصات والعمل .





وفي ذلك الصدد تابع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شيء خطير ولابد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90.





وأضاف أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطرا وتوترا للفريقين خاصة في التعادل، لان الكل يركز على احراز هدف في أي وقت.





وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «روح اللاعبين في الملعب مهم جدا، ليكون المكسب قريب وهذا ما يميز لاعيبة الاهلي لان لديهم اعتقاد دائما بالمكسب حتى لو في أخر دقيقة».





وأشار إلى أن لاعبى الأهلي عندها روح قتالية عالية في الملعب ولديها أصرار في المكسب خاصة في البطولات المهمة.





من ناحية أخرى كشف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا .





وقال محمد الشناوي، :"النادي الأهلي علمنا ان التعادل بالنسبة لنا خسارة وكنا نبكي بعد التعادل ومع دخول أي بطولة لازم نكسبها لأن المركز الثاني زي الأخير".





وأضاف محمد الشناوي:" بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره وبطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح أن نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة ".





وتابع الشناوي:" كان عندي يقين الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي هترفع الكأس "، مضيفا:" بعد حصولي على الكأس انتظرت مجيئ مؤمن زكريا من أجل قيامه برفع الكأس وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي ".