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أخبار العالم

الكشف عن اسم وزير دفاع الولايات المتحدة الجديد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
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شريف سيد
كشفت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للجنرال المتقاعد لويد أوستن، في منصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد. 

وظهر اسم أوستن، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، كمرشح لتولي المنصب الهام في إدارة بايدن، مؤخرا، على الرغم من عدم طرحه في البداية. 

فيما قال مسؤول سابق بوزارة الدفاع، قريب من الفترة الانتقالية، إن فريق بايدن رأى أوستن كخيار آمن، مضيفًا أن الجنرال المتقاعد يعتقد أنه عسكري جيد حيث سينفذ أجندة الرئيس المنتخب، متوقعين وجود توتر أقل من غيره، وفق صحيفة بوليتيكو الأمريكية. 

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن عزمه الإعلان عن وزير دفاعه، يوم الجمعة المقبل، وسط ضغوط من جانب الحزب الديمقراطي حول شخصية الوزير الأهم في إدارة بايدن. 

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، يتعرض بايدن لضغوط من الحزب الديمقراطي من أجل اختيار وزير دفاع من أصول إفريقية، أو سيدة. 
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